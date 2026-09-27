Policija u Gracu uhapsila je Srbina (30) jer je u jednoj šumi izvodio neprimjerene radnje pred dvije djevojke. Istražitelji traže svedoke i sumnjaju da one nisu njegove jedine žrtve.

Izvor: YouTube/Printscreen/South East 999 Videos

Policija u Gracu istražuje incident koji se dogodio u okrugu Marijatros, nakon što je 30-godišnji državljanin Srbije osumnjičen da je sredinom septembra na području Lehvalda izvodio neprimjerene radnje pred dvije žene.

Prema navodima policije, muškarac je jednog septembarskog dana boravio na području Am Lindenhofa, kada je navodno pred dve žene iz Graca, stare 22 i 24 godine, izvodio neprimjerene se*sualne radnje.

Policija je ubrzo nakon prijave pronašla osumnjičenog u šumi, gdje je sedeo na jednoj od klupa, piše portal Crnahronika.ba

Nakon sprovedenih policijskih mera, 30-godišnjak je priveden i saslušan, dok se istraga o celom slučaju nastavlja.

Istražitelji pokušavaju da utvrde da li postoji još osoba koje su doživjele uznemiravanje, kao i eventualni svedoci događaja na području šume u Gracu.

Policija sumnja da dvije djevojke koje su prijavile slučaj možda nisu jedine koje su imale neprijatan susret sa osumnjičenim.

Prema policijskom opisu, riječ je o muškarcu srednje visine, duže crne kose i sa bradom, neurednog izgleda. U vrijeme incidenta navodno je nosio sivu majicu i zelene pantalone.

(Kurir/MONDO)