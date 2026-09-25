Čuveni svjetski lanac kafeterija "Starbaks" donio je radikalnu odluku da u narednim danima zatvori čak 250 svojih objekata zbog finansijske neisplativosti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Starbaks u narednim danima zatvara oko 250 svojih lokala, jer ovaj lanac kafeterija nastavlja da smanjuje broj objekata u okviru napora za reorganizaciju poslovanja.

Pogođene lokacije nisu "pružile iskustvo koje želimo za kupce i partnere" ili nisu bile finansijski isplative, navodi se u saopštenju kompanije. Ukupno, zatvaranja čine jedan odsto Starbaksove mreže na ovom tržištu, koje broji oko 18.000 lokacija.

Izvršni direktor Brajan Nikol najavio je sličan broj zatvaranja prije godinu dana, uz korporativna otpuštanja, kao dio plana restrukturiranja vrijednog milijardu dolara. On predvodi višegodišnji plan za obnovu poslovanja i povratak Starbaksa na staze rasta. Na ovim prostorima, on je predstavio renoviranje kafeterija, poboljšanu uslugu i pojednostavljen meni.

Prema izvještaju objavljenom u četvrtak, Starbaks će pretrpeti oko 300 miliona dolara troškova u vezi sa zatvaranjima, od čega 200 miliona dolara odlazi na prijevremene raskide zakupa i otpremnine za zaposlene.

Spisak lokacija koje se zatvaraju nije odmah objavljen. Kupci će ovog vikenda početi da viđaju obavještenja na pogođenim kafeterijama, a zatvaranja će biti ažurirana i u aplikaciji.

"I dalje smo uzbuđeni zbog značajnih prilika za dugoročni rast koje su pred nama", napisao je operativni direktor Majk Grams u pismu zaposlenima, dodajući da kompanija "aktivno razvija snažan plan novih kafeterija i ostaje posvećena rastu."

Ipak, predviđa se da će Starbaks ove fiskalne godine otvoriti samo oko 440 novih lokacija širom svijeta, što je pad u odnosu na ranije najavljenih 600 do 650 otvaranja, navodi se u izvještaju.

Prodaja Starbaksa vratila se na putanju rasta prije oko godinu dana, a prodaja u postojećim lokalima skočila je za 7,9 odsto tokom poslednjeg kvartala. Nikol je u julskom izvještaju o zaradi rekao da je to "bio kvartal kada je naš zamah postao zaista mjerljiv."