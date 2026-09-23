Sud je ocijenio da kod sva tri okrivljena postoji opasnost od bjekstva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore produžilo je pritvor Ernesu Nokiću, Harisu Mujeviću i Aldinu Mujeviću, okrivljenima za pružanje pomoći osumnjičenima za teško ubistvo u Beogradu za još tri mjeseca, tako da po ovom rješenju može trajati najduže do 28. decembra 2026. godine, piše CdM.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, pritvor je produžen zbog sumnje da su 23. juna 2026. u Rožajama obezbijedili smještaj i prevoz N. K. i D. D, osumnjičenima da su prethodnog dana izvršili teško ubistvo D.V.

“Kako proizilazi iz spisa predmeta, E. N. se sumnjiči da je prethodno iznajmio stan u Podgorici radi njihovog smještaja, dok se H. M. i A. M. sumnjiče da su ih vozilom prevezli i smjestili u taj stan”, kazali su iz Vrhovnog suda.

Sud je ocijenio da kod sva tri okrivljena postoji opasnost od bjekstva.

“Pritvor E. N., H. M. i A. M. prvobitno je određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Bijelom Polju od 1. jula 2026. godine, a potom produžen rješenjem vijeća tog suda od 27. jula 2026. godine”, zaključuju iz Vrhovnog suda.