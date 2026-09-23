"U optužnici je predloženo da se okrivljenima B. Đ., D. V., N. M. i M. P. produži pritvor, dok su ostali okrivljeni u bjekstvu i za njima je raspisana potjernica".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv šest saradnika vođe zetskog ogranka škaljarske ćelije Balkanskog narko-kartela - Bogdana Đuretića, Danila Vojvodića, Nebojše Markovića, Milomira Perišića, M. Š. i M. B. za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

"A protiv okrivljenih M. Š., M. P., M. B., D. V. i N. M. i za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Prethodno je Specijalno državno tužilaštvo, protiv optuženih: I. K., U. D., A. K., L. V., A. S., B. D. i S. A., podiglo optužnicu za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i pranje novca, koja je potvrđena i u toku je krivični postupak pred sudom", rečeno je "Vijestima" iz SDT-a.

Navode da je predmet optužnica to što je optuženi Krstović u periodu od 2019. do 2021. godine, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i optuženi i druga zasada nepoznata lica, koja su se, na teritoriji Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Evrope, bavila neovlašćenim prenosom i prodajom opojne droge marihuane u cilju prodaje a radi sticanja nezakonite dobiti i moći, ali i pranjem tako stečenog novca.

"U optužnici je predloženo da se okrivljenima B. Đ., D. V., N. M. i M. P. produži pritvor, dok su ostali okrivljeni u bjekstvu i za njima je raspisana potjernica".

Navode da je predmet optužnica to što je optuženi Krstović u periodu od 2019. do 2021. godine, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i optuženi i druga zasada nepoznata lica, koja su se, na teritoriji Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Evrope, bavila neovlašćenim prenosom i prodajom opojne droge marihuane u cilju prodaje a radi sticanja nezakonite dobiti i moći, ali i pranjem tako stečenog novca.

"U optužnici je predloženo da se okrivljenima B. Đ., D. V., N. M. i M. P. produži pritvor, dok su ostali okrivljeni u bjekstvu i za njima je raspisana potjernica".