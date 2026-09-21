Zoran Novaković osvojio je bronzanu medalju na Svjetskom veteranskom prvenstvu u Sarajevu.

Izvor: Džudo savez Crne Gore

U kategoriji preko 100 kilograma pobijedio je u meču za bronzu Rusa Denisa Judina, iponom nakon minut borbe.

Novaković je takmičenje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počeo pobjedama nad Konradom Baurom iz Njemačke i Ukrajincem Serhijem Hlatkim.

U četvrtfinalu je poražen od Adama Okruašvilija, Gruzina koji je bio seniorski prvak Evrope i osvajao je medalje na najvećim takmičenjima, a došao je kasnije do zlata danas u Sarajevu.

Kroz repesaž je Novaković pobjedama protiv Jana Frejemua iz Francuske i predstavnika Kazahstana Armana Abeuova došao do prilike da se bori za medalju, koju je na kraju iskoristio.

Zoran Novaković je prošle godine na Evropskom veteranskom prvenstvu osvojio takođe bronzanu medalju.