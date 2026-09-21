Ovako danas izgleda imanje Darka Lazića u rodnom mjestu: Sve pršti od luksuza, a dom je uvijek pun djece (Foto)

Darko Lazić uživa u porodičnom životu u renoviranoj kući u Brestaču sa suprugom i ćerkom.

Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial

Darko Lazić uživa u porodičnom životu u rodnoj kući u Brestaču sa suprugom Katarinom Lazić i ćerkom Srnom. Pjevač je prije nekoliko godina renovirao dvospratnicu sa velikim dvorištem, pa je njihov dom danas uvijek pun djece i graje.

Unutrašnjost ovog luks zdanja često imamo priliku da vidimo na društvenim mrežama, gde Katarina redovno objavljuje videe i dijeli porodične trenutke.

Evo kako izgleda njihov dom u Brestaču:

Zidovi krem boje savršeno se slažu sa cjelokupnim enterijerom. Prostorom dominiraju dva kauča, okrenuta jedan prema drugom oko malog stočića.

Tu su i brojne ikone, ali i portret bračnog para Lazić, a sve je urađeno po posljednjoj modi. Biljke dodatno oplemjenjuju prostor, dok je jedan cio zid obložen prirodnim bambusom.

Pogledajte fotografije Darka i Katarine:

Podsjetimo, Katarina je nedavno otkrila koliko se zbližila sa suprugom pokojnog Dragana Lazića tokom ovog teškog perioda, naglasivši da su im podrška i bliskost danas na prvom mjestu.

"U kakvim si odnosima sada sa jetrvom, obzirom da ste kuća do kuće?", glasilo je pitanje, a Darkova supruga odgovorila je bez ustručavanja:

"U super, kao i uvijek. Ne znam zašto bi bilo drugačije?", napisala je ona.