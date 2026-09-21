logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako danas izgleda imanje Darka Lazića u rodnom mjestu: Sve pršti od luksuza, a dom je uvijek pun djece (Foto)

Ovako danas izgleda imanje Darka Lazića u rodnom mjestu: Sve pršti od luksuza, a dom je uvijek pun djece (Foto)

Autor Ana Živančević
0

Darko Lazić uživa u porodičnom životu u renoviranoj kući u Brestaču sa suprugom i ćerkom.

Ovako danas izgleda imanje Darka Lazića u rodnom mjestu Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial

Darko Lazić uživa u porodičnom životu u rodnoj kući u Brestaču sa suprugom Katarinom Lazić i ćerkom Srnom. Pjevač je prije nekoliko godina renovirao dvospratnicu sa velikim dvorištem, pa je njihov dom danas uvijek pun djece i graje.

Unutrašnjost ovog luks zdanja često imamo priliku da vidimo na društvenim mrežama, gde Katarina redovno objavljuje videe i dijeli porodične trenutke.

Evo kako izgleda njihov dom u Brestaču:

Zidovi krem boje savršeno se slažu sa cjelokupnim enterijerom. Prostorom dominiraju dva kauča, okrenuta jedan prema drugom oko malog stočića.

Tu su i brojne ikone, ali i portret bračnog para Lazić, a sve je urađeno po posljednjoj modi. Biljke dodatno oplemjenjuju prostor, dok je jedan cio zid obložen prirodnim bambusom.

Pogledajte fotografije Darka i Katarine:

Podsjetimo, Katarina je nedavno otkrila koliko se zbližila sa suprugom pokojnog Dragana Lazića tokom ovog teškog perioda, naglasivši da su im podrška i bliskost danas na prvom mjestu.

"U kakvim si odnosima sada sa jetrvom, obzirom da ste kuća do kuće?", glasilo je pitanje, a Darkova supruga odgovorila je bez ustručavanja:

"U super, kao i uvijek. Ne znam zašto bi bilo drugačije?", napisala je ona.

Tagovi

Darko Lazić imanje djeca

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ