Modifikovani avion Cessna Caravan samostalno je obavio sve faze putovanja - od rulanja i polijetanja do krstarenja i slijetanja - bez ijedne komandne intervencije prisutnog sigurnosnog pilota.

Izvor: Joby Aviation

Prvi potpuno autonomni let preko Sjedinjenih Američkih Država upravo je uspješno završen. Avion kompanije Joby Aviation prešao je više od 5.100 kilometara, a pilot tokom čitavog putovanja nije morao nijednom da preuzme komande.

Let je započet sa aerodroma Bjukenen Fild u Kaliforniji, a završen na regionalnom aerodromu Der Kaunti u Auter Benksu, u Sjevernoj Karolini.

Za ovaj poduhvat korišćen je modifikovani putnički avion Cessna Caravan, u koji je Joby Aviation integrisao sopstveni sistem za autonomno letjenje.

Avion je bez pomoći pilota samostalno obavio sve faze putovanja - od rulanja i polijetanja do krstarenja i slijetanja. Joby Aviation tvrdi da pilot tokom leta nije morao da unese baš nijednu komandu.

Ipak, ljudski pilot se nalazio u avionu kao sigurnosni posmatrač. Let je istovremeno daljinski nadgledan iz sjedišta kompanije u Kaliforniji i vazduhoplovne baze Šo u Južnoj Karolini.

Joby Aviation je inače mnogo poznatiji po razvoju potpuno električnih letećih taksija sa pilotom. Kompanija je u aprilu počela da ih demonstrira u Njujorku, a planira da uslugu ponudi javnosti kasnije ove godine.

Međutim, uspješan autonomni let pokazuje da tehnologija kompanije ima znatno širu potencijalnu primjenu. Joby Aviation navodi da se njihov sistem može integrisati u postojeće avione i koristiti za komercijalni transport tereta, hitne intervencije i vojnu logistiku.

Putovanje autonomnog aviona još nije završeno. Nakon uspješnog leta ka istočnoj obali, Cessna Caravan kreće nazad ka zapadu, uz planirana zaustavljanja u Raliju, Solt Lejk Sitiju i Portlandu.