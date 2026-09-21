Na ceremoniji Americana Honors & Awards 2026, Doli Parton je posthumno dobila nagradu za životno djelo, a njen govor o muzici oduševio je publiku.

Izvor: Youtube printscreen/ Chris Willman

Legendarna Doli Parton posthumno je dobila nagradu za životno djelo na ceremoniji "Americana Honors & Awards 2026".

Publika je tokom večeri imala priliku da čuje poruku koju je Doli Parton snimila prije smrti, a u kojoj se zahvalila na priznanju. Njen govor prikazan je u okviru ceremonije posvećene njoj i Robertu Plantu.

"Pa, zdravo, ovdje Doli. Čast mi je što primam nagradu za životno djelo od American Music Association", započela je ona u video-poruci.

Ona je govorila o muzici uz koju je odrastala u Tenesiju i o tome kako je povratak tradicionalnim muzičkim korijenima značajno uticao na njenu karijeru:

"Mislim, korijeni muzike, odnosno ono što se danas naziva američkom muzikom, jesu ono uz šta sam odrasla svirajući u planinama Smokija. Upravo ta muzika me je 1997. godine vratila u istočni Tenesi, gdje sam napisala i snimila album 'Hungry Again'. Taj projekat je zaista otvorio vrata nizu blugras i akustičnih albuma koji su na mnogo načina promijenili tok moje karijere."

Prema njenim riječima, taj period donio je novu publiku i otvorio joj prostor za drugačiji umjetnički izraz.

Poseban dio ceremonije pripao je Emili Haris, dugogodišnjoj Dolinoj prijateljici, koja je govorila o njenom umjetničkom putu i uticaju koji je ostavila iza sebe.

Partonino djelovanje, međutim, nije se završavalo na muzici. Bila je uključena u brojne humanitarne i društvene projekte, među kojima su Dollywood i program Imagination Library, dok je kroz My People Fund pomagala ljudima pogođenim požarima. Takođe je finansirala istraživanja koja su doprinijela razvoju vakcine protiv kovida 19.

Dolly Parton's posthumously released acceptance speech for Americana Lifetime Achievement Award Izvor: YouTube

Emili Haris je tom prilikom pomenula i jednu od Dolinih poznatih životnih poruka.

"Postoji još jedna poznata Dolina izreka: 'Ako ti se ne dopada put kojim ideš, počni da popločavaš neki drugi'. Kroz svoje pjesme i sopstveni primjer pokazala je tolikom broju muzičara, umjetnika i običnih ljudi kako upravo to mogu da urade", kazala je ona.

"Ne tako što će im dati mapu koju je sama napravila, već tako što će ih ohrabriti da nacrtaju sopstvenu. Zato, kojim god putem da idete, vjerujem da Doli večeras i zauvijek korača sa svakim od nas. Ona posipa šljokice duž tog puta i podsjeća nas da, dok hodamo, budemo spremni da pronađemo načine da više sanjamo, više učimo, više brinemo i budemo bolji prema sebi i jedni prema drugima."

Nakon Harisinog obraćanja prikazan je snimak Doli Parton, koji je bio njeno posthumno obraćanje publici.