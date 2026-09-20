Deset lavova pronađeno je mrtvo u zaštićenom području Ngorongoro u Tanzaniji, a prvi rezultati istrage ukazuju na to da su životinje najvjerovatnije otrovane.
Deset lavova pronađeno je mrtvo u zaštićenom području Ngorongoro u Tanzaniji, jednom od najpoznatijih afričkih odredišta za safari, saopštile su lokalne vlasti.
Prvi rezultati istrage ukazuju na to da su životinje u oblasti Ndutu najvjerovatnije otrovane, navela je Uprava za zaštićeno područje Ngorongoro.
Pokrenuta je opsežna istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti uginuća lavova i pronašle osobe odgovorne za njihovu smrt.
Česti sukobi ljudi i divljih životinja
U Tanzaniji, kao i u drugim afričkim zemljama, često dolazi do sukoba divljih životinja i stanovnika područja koja se graniče sa prirodnim rezervatima, piše Welt.
Kada lavovi napadnu stoku, pojedini poljoprivrednici pribjegavaju osvetničkim akcijama. Česti su i sukobi sa slonovima koji ulaze u obrađena polja i za nekoliko minuta mogu da unište čitave useve.
Situaciju dodatno pogoršavaju nestanak prirodnih staništa i sve veća borba za izvore vode i pašnjake.
Zaštićeno područje Ngorongoro nalazi se na Uneskovoj listi svetske baštine i poznato je po izuzetno bogatom i raznovrsnom životinjskom svijetu.
Na ovom području žive i pripadnici naroda Masai, koji tradicionalno uzgajaju stoku i kreću se sa svojim stadima.