Deset lavova pronađeno je mrtvo u zaštićenom području Ngorongoro u Tanzaniji, a prvi rezultati istrage ukazuju na to da su životinje najvjerovatnije otrovane.

Izvor: YouTube/printscreen/BIC Tours

Deset lavova pronađeno je mrtvo u zaštićenom području Ngorongoro u Tanzaniji, jednom od najpoznatijih afričkih odredišta za safari, saopštile su lokalne vlasti.

Prvi rezultati istrage ukazuju na to da su životinje u oblasti Ndutu najvjerovatnije otrovane, navela je Uprava za zaštićeno područje Ngorongoro.

Pokrenuta je opsežna istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti uginuća lavova i pronašle osobe odgovorne za njihovu smrt.

Česti sukobi ljudi i divljih životinja

U Tanzaniji, kao i u drugim afričkim zemljama, često dolazi do sukoba divljih životinja i stanovnika područja koja se graniče sa prirodnim rezervatima, piše Welt.

Kada lavovi napadnu stoku, pojedini poljoprivrednici pribjegavaju osvetničkim akcijama. Česti su i sukobi sa slonovima koji ulaze u obrađena polja i za nekoliko minuta mogu da unište čitave useve.

Situaciju dodatno pogoršavaju nestanak prirodnih staništa i sve veća borba za izvore vode i pašnjake.

Zaštićeno područje Ngorongoro nalazi se na Uneskovoj listi svetske baštine i poznato je po izuzetno bogatom i raznovrsnom životinjskom svijetu.

Na ovom području žive i pripadnici naroda Masai, koji tradicionalno uzgajaju stoku i kreću se sa svojim stadima.