Dok građani Rusije glasaju na posljednjem danu parlamentarnih izbora, rusku prijestonicu i okolinu potresao je do sada najveći napad bespilotnih letjelica u kom su stradale najmanje dvije osobe.

Izvor: X/bayraktar_1love

Prema tvrdnjama ruskih vlasti, Moskovska oblast tokom noći bila je meta masovnog napada dronovima. Poginule su najmanje dvije osobe, dok ih je šest povrijeđeno.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov objavio je da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 249 dronova u 17 okruga. U plamenu je Moskovska rafinerija nafte u četvrti Kapotnja, jedno od ključnih postrojenja za snabdijevanje ruske prijestonice gorivom.

Nalazi se oko 15 kilometara od Kremlja, a u vlasništvu je Gasprom Njefta.

Jedna od najteže pogođenih lokacija bila je Sofjino, gdje je, prema Vorobjovu, dron pogodio trospratnu stambenu zgradu. Poginula je 44-godišnja žena, a još pet osoba je povrijeđeno, među njima dvoje djece koja su prevezena u bolnicu.

️BREAKING: A large-scale drone attack targeted Moscow and the Moscow region overnight, on the final day of Russia’s parliamentary elections.One of the most notable targets was the Moscow Oil Refinery in Kapotnya, where a major fire is visible this morning.The refinery has a processing capacity of around 12 million tonnes of oil per year.It was last heavily struck on June 16 and 18, when both of its main crude-processing units were damaged and the refinery was forced to shut down.By August, it had reportedly managed to restart at only around one-third of capacity.Now it has been hit again. — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)September 20, 2026

Druga osoba poginula je u Orehovo-Zujevskom okrugu. Prema navodima ruskih vlasti, riječ je o starijem muškarcu koji se nalazio u privatnoj kući kada ju je pogodio dron. Kuća je nakon udara uništena i zahvaćena požarom.

U Ramenskom okrugu nakon pada drona zapalio se krov stambene zgrade od 21 sprata. Evakuisano je oko 400 stanovnika, među kojima 70 djece, a oštećeno je i dvadesetak automobila.

Zbog napada su tokom noći privremeno uvedena ograničenja na aerodromima Domodedovo i Žukovski. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin tokom noći u više navrata je izvještavao o desetinama dronova koji su se približavali ruskoj prijestonici.

Fires are visible in multiple locations at the Kapotnya oil refinery in Moscow this morning (local time). Ukraine's Unmanned Systems Forces posted a fire emoji on X, a signal they have used before to seemingly imply responsibility without making an official claim. No official confirmation has been issued by Ukrainian or Russian authorities.The Kapotnya refinery, Moscow's largest, supplies roughly 35 to 40 percent of the capital's fuel market. It has been struck repeatedly since June 2026, including two major attacks within days of each other that damaged its primary crude processing units. Industry estimates put full repairs at up to a billion dollars, with some analysts projecting the facility may not be fully restored until 2027. The extent to which the refinery is damaged is still being assessed. — OSINTdefender (@sentdefender)September 20, 2026

Rusi u nedelju izlaze na birališta trećeg i posljednjeg dana parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebalo da se završe pobjedom stranke Vladimira Putina, više od četiri i po godine nakon početka rata u Ukrajini.

Na izborima, prvima od početka ofanzive protiv Ukrajine 2022. godine, bira se 450 poslaničkih mjesta u donjem domu ruskog parlamenta Dumi, a sprovode se i na ukrajinskim teritorijama koje je Rusija okupirala i anektirala.

Ukraine has struck an oil refinery in Moscow, Russia.These ongoing attacks on Russian oil facilities could push global energy prices even higher.The attack comes despite Trump urging Ukraine to stop targeting Russian oil refineries and diesel infrastructure. Trump has argued that these strikes are contributing to a global diesel shortage and record-high fuel prices. — Current Report (@Currentreport1)September 20, 2026

Ishod glasanja gotovo je siguran u zemlji u kojoj vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva, a jedina stranka koja se direktno protivi ratu Jabloko (Jabuka) uklonjena je iz trke.

Glasanje, koje je započelo u petak ujutro, trajaće do nedelje u 20 časova po srednjoevropskom vremenu, a prvi rezultati očekuju se odmah nakon toga.