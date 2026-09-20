Huti iz Jemena, koje podržava Iran, saopštili su da su balističkim i krstarećim raketama, kao i dronovima, napali Rijad i energetska postrojenja na obali Crvenog mora, dok je Saudijska Arabija potvrdila da je presrela raketu ispaljenu ka prijestonici.

Izvor: DawnNews English Youtube printscreen

Huti iz Jemena, koje podržava Iran, saopštili su da su izveli napade dronovima i balističkim raketama na glavni grad Saudijske Arabije Rijad, kao i na energetska postrojenja duž obale Crvenog mora.

Saudijske vlasti saopštile su da su u subotu presrele i uništile balističku raketu ispaljenu ka Rijadu, ali nisu potvrdile druge napade niti navele da li je bilo žrtava.

Prethodno je primijećen gust crni dim koji se uzdizao iznad rezervoara za gorivo u blizini Međunarodnog aerodroma "Kralj Halid", gdje je tokom subote privremeno bio poremećen avio-saobraćaj.

U prijestonici su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, prvi put otkako su Huti u julu pojačali napade na Saudijsku Arabiju.

Američki Stejt department pozvao je državljane SAD na Bliskom istoku da budu oprezni i spremni na moguća otkazivanja letova i druge poremećaje u saobraćaju.

"Huti, koje podržava Iran, učestvuju u neprijateljskim dejstvima protiv Saudijske Arabije, uključujući napade na civilne aerodrome. Ovaj vojni sukob ima potencijal da brzo eskalira", navedeno je u saopštenju.

Američkim državljanima takođe je preporučeno da ozbiljno razmotre putovanja u region i prolazak kroz njega.

Saudijska protivvazdušna odbrana spriječila napade

Protivvazdušna odbrana sprečila je i "neprijateljske pokušaje napada na civile" u gradovima Biš, Taif, Farasan i Janbu, izjavio je portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom.

Vojni portparol Huta Jahja al Sarea saopštio je da je "veliki broj balističkih i krstarećih raketa i dronova" upotrebljen za napade na "osjetljive lokacije" u Rijadu i postrojenja državne naftne i gasne kompanije Aramko u Janbuu, na obali Crvenog mora.

On je naveo da su napadi izvedeni "kao odgovor na zločinačke pokušaje saudijskog neprijatelja" da gađa glavni grad Jemena Sanu, koji je trenutno pod kontrolom Huta.

Sarea je prethodno optužio Saudijsku Arabiju da je tokom protekle nedelje izvela 300 napada širom Jemena.

Huti se u građanskom ratu bore protiv međunarodno priznate jemenske vlade, koju podržava Saudijska Arabija. Oni su poslednjih mjeseci u više navrata napadali ciljeve na teritoriji Saudijske Arabije, a ove nedelje su saopštili i da su oborili saudijski borbeni avion iznad Jemena.

Prema nepotvrđenim informacijama agencije AFP, koja se pozvala na vojne izvore sa obe strane, u subotnjim sukobima Huta i snaga jemenske vlade koje podržava Saudijska Arabija poginulo je 48 ljudi.

Huti su naveli da je ubijen 31 njihov borac, dok su izvori iz vladinih snaga saopštili da je na njihovoj strani poginulo 17 vojnika.

Međunarodna organizacija za migracije, koja djeluje u okviru Ujedinjenih nacija, saopštila je u petak da je broj ljudi raseljenih zbog nedavnih sukoba premašio 104.796.

Eksplozije odjekivale Rijadom

U Rijadu se čulo nekoliko eksplozija, dok su na Međunarodnom aerodromu "Kralj Halid" prijavljeni veliki problemi. Specijalizovani sajt Flightradar24 zabilježio je kašnjenja i otkazivanja letova.

Novinar AFP-a izvestio je da su vatrogasci pokušavali da ugase zapaljeni rezervoar za gorivo koji pripada kompaniji Aramko.

Saudijska civilna zaštita tokom noći je građanima poslala upozorenja na telefone zbog moguće opasnosti u Rijadu i drugim oblastima, a u subotu ujutru objavila je da je opasnost prošla.

Stanovnici su za AFP, pod uslovom da ostanu anonimni, ispričali da su nakon upozorenja čuli niz eksplozija koje su odjekivale gradom.

"Čuo sam alarm, a onda su prozori počeli da mi se tresu. Bilo je zaista zastrašujuće. Nisam očekivao ovako nešto", rekao je 27-godišnji stanovnik sjevernog dela Rijada, preneo je BBC.

Huti zauzeli strateški važnu luku

Huti su nedavno preuzeli kontrolu nad strateški važnim lučkim gradom Moha i ostrvom Perim, koji predstavljaju prolaz ka važnoj pomorskoj ruti koju zalivske zemlje koriste za izvoz robe u Aziju i Evropu.

Ta grupa je saopštila da je pomorska blokada odgovor na saudijsku blokadu luka i aerodroma na sjeverozapadu Jemena, koji je pod kontrolom Huta.

Saudijski brodovi oslanjaju se na tu rutu kroz Crveno more za izvoz nafte otkako je rat SAD i Izraela sa Iranom praktično zatvorio Ormuski moreuz.

Investiciona banka Džej-Pi Morgan saopštila je u petak da je izuzetno teško predvidjeti kako će rat uticati na cijenu nafte.

"Jednostavno ne znamo kako da predvidimo konačan ishod", navedeno je u neuobičajenoj poruci banke upućenoj investitorima.