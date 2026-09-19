Irski influenser i lovac na klikove našao se na meti kritika nakon što je na TikToku objavio snimak sa navodnim "kanibalskim plemenom", što su mnogi ocijenili kao neukusan potez.

Izvor: TikTok/daratah/printscreen

"Upravo sam pokušao da stupim u kontakt sa kanibalskim plemenom", napisao je Dara Tah ispod snimka koji je do sada pregledan više od 26 miliona puta.

Ovaj avanturista redovno objavljuje snimke opasnih izazova. Ranije je pokušavao da ostane budan 48 sati. Ovoga puta riješio je da ode u posjetu nepoznatom plemenu na Papui, indonežanskom dijelu ostrva Nova Gvineja.

Na snimku se vidi Tah sa grupom turista i lokalnim vodičem Demijem kako se voze drvenim čamcem rekom, dok domoroci na obali viču i gestikuliraju. Kada su im se približili, jedan od njih uperio je luk i strelu prema čamcu.

Pogledajte fotogrfije plemena:

"Brate, izgleda da nas gađaju lukovima i strelama", zabrinuto je rekao jedan turista.

"Ozbiljno, ovo je zastrašujuće... ogromni su im lukovi", dodao je influenser, koji je pokušavao da mahanjem pokaže da im ne želi zlo.

Pošto to nije upalilo, pokušao je da im ponudi kesicu soli kao znak mira.

"Imam so", rekao je i pokazao vođi plemena.

Ali taj gest nije naišao na dobar prijem. Vođa je probao malo soli, odmah je ispljunuo i uzeo luk u ruke.

"Ne izgleda kao da mu se dopada", rekao je i dodao: "U redu ljudi, možda je bolje da se povučemo."

"Moramo da idemo, nismo dobrodošli. Ovo je stvarno opasno", upozorio je vodič.

Dok se čamac udaljavao, Tah je dodao: "Neću da lažem, ovo je bilo jezivo."

@daratah 2nd attempt contacting a cannibal tribe… Thanks to our local guide, Demi of the Yali tribe, who is bringing us to meet the Bauzi tribe. Demi will help us to capture and document the largely unknown traditions of the Bauzi tribe. ♬ original sound - Dara Tah

"Žao mi je što sam vas doveo ovde", rekao je Demi na kraju snimka.

Uprkos svemu, influenser nije odustao i poručio je da će pokušati ponovo.

"Probaću sutra opet. Želite li nam sreću?" napisao je u opisu videa.

Međutim, komentatori su ga žestoko kritikovali zbog iskorišćavanja domorodaca radi pregleda na TikToku.

"Ostavite ih na miru, oni vama ništa ne rade", poručio je jedan korisnik, dok je drugi napisao:

"Znači upao si im na zemlju da bi pravio sadržaj i nazvao ih strašnima?"

Bilo je i onih koji smatraju da je sve namješteno:

"Ljudi u zabačenim selima Papue odavno se više ne oblače ovako. Molimo vas da ne preuveličavate način života naših zajednica. Možete snimati mnogo kvalitetniji sadržaj zasnovan na pravoj kulturi, a ne ovakve obmanjujuće stvari."

Nije poznato kojem plemenu su zapravo prišli, ali se procjenjuje da na Papui živi oko 300 plemena, dok u susjednoj Papui Novoj Gvineji ima skoro duplo više.

Iako su pojedina plemena, poput korovajskog u Papui, u prošlosti praktikovala ritualni kanibalizam, taj običaj je nestao još sredinom 20. veka, nakon što je zabranjen zbog straha da širi opasnu bolest mozga.

(NYP/MONDO)