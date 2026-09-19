Pevačica Stanojka Mitrović Ćana stigla je na šabački vašar, a ovoga puta odlučila je da svoje pojavljivanje podigne na potpuno novi nivo.

Izvor: Instgaram/_l.a.z.a.r.e.v.i.c_/Printscreen

Pevačica Stanojka Mitrović Ćana stigla je na šabački vašar, a ovoga puta odlučila je da svoje pojavljivanje podigne na potpuno novi nivo.

Poznata po neobičnim dolascima na nastupe, kada je pred publiku dolazila traktorom ili kamionom, Ćana je sada "sletela" helikopterom

Naravno, reč je o sjajno urađenoj AI simulaciji koja je prikazana publici putem video-bima, ali je efekat bio i te kako upečatljiv.

Zapalila atmosferu na vašaru

Veče je otvorila svojim hitom "Zdravo svima", a atmosfera pod šatorom bila je uzavrela, pogledajte:

Nakon spektakularnog uvoda, pevačica se pojavila među ljudima u publici i odmah započela druženje sa njima. Ćana je još jednom uspela da podigne masu na noge, a njen neposredan odnos sa publikom i energija po kojoj je prepoznatljiva napravili su atmosferu do usijanja.

Pogledajte još zanimljivih slika sa Ćaninih nastupa:

Vidi opis Ćana sltigla helikopterom na šabački vašar: Kolaps pod šatorom, ljudi gledali u neverici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instgaram/_l.a.z.a.r.e.v.i.c_/Printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube printscreen/Cana Official Channel Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube/DP Produkcija Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube/DP Produkcija Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube/Srđan Smiljanić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube/Srđan Smiljanić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube/Srđan Smiljanić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Adria Media Tv/Printscreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 10 10 / 10



