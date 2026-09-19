Paula Badosa priznala je da je imala tremu i da joj nije bilo svejedno kada je upoznala Mariju Šarapovu i porazgovarala sa njom po prvi put.

Izvor: Printscreen/Instagram/PaulaBadosa

Paula Badosa pokušava da se vrati na staze stare slave i u vrh svetskog tenisa. Zato je odlučila da igra na turniru u Sao Paolu (Brazil). Tamo je prošla u polufinale, ali je isto tako doživela momenat koji nikada neće zaboraviti. Upoznala je svog idola - legendarnu Mariju Šarapovu.

Objavila je zajedničku fotografiju sa čuvenom ruskom teniserkom i priznala koliko joj je taj momenat značio. Nije mogla da vjeruje da se i to ostvarilo.

"Neki ljudi te inspirišu iz daljine, a onda te posluži sreća da ih upoznaš. Danas je bio jedan od tih momenata. Marija, ti si nevjerovatna. Ostvarila si san male Paule", napisala je Badosa na Instagramu.

Inače, Šarapova je nedavno bila i na finalu US opena gdje je predala pehar šampionki Jeleni Ribakinoj koja je pobijedila Arinu Sabalenku.

Badosa imala tremu zbog Šarapove

Paula Badosa fala sobre Maria Sharapova e Victória Barros!



Classificada para a semifinal do SP Open, espanhola revelou que ficou nervosa com a presença da russa ex-número 1 do mundo e também rasgou elogios à jovem brasileira.pic.twitter.com/VxM51DQbyS — TenisBrasil (@sitetenisbrasil)September 19, 2026

Badosa će u polufinalu igrati protiv argentinske teniserke Nađe Podoroske, a uoči tog meča je razgovarala sa novinarima. Glavna tema nije bila Nađa, već upoznavanje Marije.

"Najbolja stvar koja mi se desila posljednjih sedmica. Upoznala sam svog idola. Moram da priznam, bila sam veoma nervozna. Primijetila sam da gleda moj meč, pa me je to dodatno unervozilo. Za mene je to bilo veoma posebno, bila je baš fina prema meni. To je uspomena koju ću zauvijek da pamtim", poručila je Badosa.