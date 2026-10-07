Sindikat uprave i pravosuđa podnio je prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) protiv zamjenika direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Luke Đuričkovića, zbog sumnje da je koristio službeni automobil u privatne svrhe.

Izvor: Promo/ASK

Kako se navodi u saopštenju koje potpisuje predsjednik Sindikata Nenad Rakočević, 26. septembra u večernjim satima Đuričković je zloupotrijebio službeni položaj tako što je iskoristio službeni automobil Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, marke Škoda Oktavia registarskih oznaka PG CGT07 u privatne, odnosno lične svrhe, piše CdM.

“Luka Đuričković se u večernjim satima dovezao i parkirao službeno vozilo u regiji Beogradske ulice pored brda Gorica. Odjevna varijanta zamjenika direktora dala je na zaključak da isti te večeri nije bio ni u kakvoj službenoj ulozi, to jest iz službenih razloga nije koristio službeno motorno vozilo. Za ove tvrdnje postoje materijalni dokazi”, tvrde iz Sindikata.

Prema njihovim riječima, automobil Škoda Oktavia zamjenik direktora redovno koristi van radnog vremena i ne parkira ga na parkingu ZZZCG, gdje u skladu sa postavljenim propisima treba da bude parkirano.

“Ukoliko je gospodin Luka Đuričković prepoznat i eventualno dobio odobrenje u skladu sa članom 13 Uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, kao lice od posebne zaštite na osnovu procjene organa nadležnog za poslove bezbjednosti, javno se izvinjavamo uvaženom zamjeniku direktora. Ukoliko je isti zloupotrijebio službeno vozilo, očekujemo da starješina organa ZZZCG David Perčobić u skladu sa članom 9 Uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, preduzme sve definisane kaznene mjere prema svom prvom saradniku”, navode iz Sindikata, javlja CdM.

Podsjetili su i na nedavnu prijavu ASK-u, kada je, kako tvrde, Luka Đuričković zajedno sa direktorom ZZZCG Davidom Perčobićem, zloupotrijebio službeno vozilo Zavoda “tako što su se van radnog vremena i mimo svih pozitivnih propisa o korišćenju službenih vozila, odvezli na skup jubileja svoje političke partije”.