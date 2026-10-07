Fudbalska reprezentacija Crne Gore se na novoj Fifinoj rang listi nalazi na 79. mjestu, što je napredak za jednu poziciju u odnosu na prethodni period.

Izvor: FSCG

Iza "hrabrih sokola" je sjajan ciklus u C Ligi nacija - ekipa Mirka Vučinića je savladala Kipar (2:1), Letoniju (2:1) i Jermeniju (3:2), sa kojom je igrala neriješeno (0:0) u posljednjem meču, pa se nalazi na prvom mjestu na tabeli sa 10 bodova.

Crnu Goru u novembru očekuju još dva duela u Ligi nacija - kod kuće protiv Letonije (12. novembar) i u gostima sa Kiprom (15. novembar).

Na vrhu liste nije bilo promjena - prva je Španija, slijede Argentina, Francuka i Engleska.