Košarkaški sudija Branko Šarić preminuo je u 22. godini.

Izvor: MN Press

Mladi Kotoranin izgubio je život nakon što mu je pozlilo tokom prijateljske utakmice između Teoda i Vukova u Tivtu, ostavivši u šoku porodicu, prijatelje, sportske radnike i kompletnu košarkašku javnost.

Prema dostupnim informacijama, Šariću je tokom meča iznenada pozlilo, a u pomoć mu je prvi priskočio fizioterapeut Teoda Boris Knežević, koji mu je pružio prvu pomoć do dolaska ekipe Hitne medicinske pomoći, javlja Pobjeda.

Mladi sudija potom je hitno prevezen u Opštu bolnicu Kotor, ali uprkos naporima ljekara njegovo srce nije izdržalo.

Šarić je bio jedan od mladih arbitara koji su gradili svoju karijeru pod okriljem Košarkaškog saveza Crne Gore i nalazio se na listi sudija za domaća takmičenja.