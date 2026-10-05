Na Glavi Zete održan je, ni manje ni više, nego pravi noćni automobilski spektakl!

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ekipa iz Streetbuilds-a ni ovoga puta nije podbacila – naprotiv, još jednom je pomjerila granice i nadmašila sva očekivanja!

Od vrhunske organizacije, preko sjajne atmosfere, pa sve do bogatog zabavnog programa, muzike i adrenalina, svaki detalj bio je dio jedne nesvakidašnje priče koja je na jednom mjestu okupila ljubitelje automobila, brzine i dobre energije.

Moćne mašine, atraktivni automobili, zvuk motora i energija koja se osjećala na svakom koraku pretvorili su Glavu Zete u mjesto kakvo se ne viđa svakog dana. Sve je podsjećalo na velike svjetske automobilske skupove koje smo do sada uglavnom imali priliku da gledamo na filmskom platnu.

I dok su automobili plijenili pažnju svojim izgledom i performansama, atmosfera je bila dokaz da ovakvi događaji odavno prevazilaze granice običnog okupljanja – oni predstavljaju spoj ljubavi prema automobilima, zabave i adrenalina.



Streetbuilds je još jednom pokazao da za vrhunski auto spektakl nisu potrebne svjetske metropole – dovoljno je veliko srce, dobra ekipa i ljubav prema automobilima.

A Glava Zete? Ona je ove noći definitivno bila pozornica za pamćenje!

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