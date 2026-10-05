Laboratorijska analiza uzorka vode za koji je navedeno da potiče iz rijeke Zete pokazala je povišene vrijednosti više fizičko-hemijskih parametara, uključujući amonijak, nitrite, ukupni azot, ukupni fosfor i suspendovane supstance.

Izvor: TO Danilovgrad

Međutim, Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) upozorava da se rezultati ne mogu uzeti kao pouzdan pokazatelj kvaliteta vode Zete, jer uzorkovanje nije obavio CETI i nije moguće potvrditi mjesto, vrijeme i način uzimanja uzorka, ističe se između ostalog u dokumentu objavljenom na sajtu Vlade.

U izvještaju CETI-ja, urađenom na zahtjev Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, navodi se da je uzorak Ministarstvu dostavljen od strane ekoloških aktivista. Ministarstvo, kako se ističe, nije izvršilo uzorkovanje, niti može potvrditi mjesto, vrijeme i način na koji je uzorak uzet, piše CdM.

„Dobijeni rezultati odnose se isključivo na predmetni uzorak, u stanju u kojem je primljen u laboratoriju“, navodi CETI.

Rezultati hemijske analize su pokazali da je u dostavljenom uzorku izmjerena koncentracija amonijaka od 77,66 mg N/l, dok su u izvještaju navedene referentne vrijednosti od 0,05 i 0,10 mg N/l, u zavisnosti od kategorije.

Izmjerena koncentracija nitrita iznosila je 0,055 mg N/l, uz navedene referentne vrijednosti 0,0024 i 0,0105 mg N/l. Ukupni azot izmjeren je na 19,019 mg/l, dok su u tabeli navedene vrijednosti 1,54 i 3,5 mg/l.

Kod ukupnog fosfora izmjereno je 1,32 mg/l, uz referentne vrijednosti 0,15 i 0,3 mg/l, dok je koncentracija suspendovanih supstanci bila 31,12 mg/l, naspram navedenih vrijednosti 10,4 i 20,8 mg/l.

Analizirani su i brojni metali i druge specifične zagađujuće supstance, uključujući kadmijum, olovo, živu, nikl, arsen, bakar, bor, cink, kobalt, hrom, molibden, antimon i selen.

Iako rezultati ukazuju na odstupanja kod više analiziranih parametara, CETI naglašava ograničenja samog uzorka.

„S obzirom na to da uzorkovanje nije izvršio CETI, kao i da nisu raspoloživi pouzdani podaci o mjestu, vremenu i načinu uzimanja uzorka, nije moguće potvrditi da predmetni uzorak reprezentativno predstavlja kvalitet vode rijeke Zete na određenoj lokaciji i u određenom vremenskom periodu“, piše u izvještaju, javlja CdM.

Iz CETI-ja upozoravaju i da se samo poređenje izmjerenih vrijednosti sa referentnim vrijednostima ne može tumačiti kao potvrda usaglašenosti kvaliteta vode Zete, baš zbog nepoznatog porijekla, vremena i mjesta uzorkovanja, kao i uslova čuvanja i transporta uzorka.

CETI preporučuje da se, ukoliko postoje sumnje na povremene izlive ili incidente koji mogu uticati na kvalitet vode Zete, sprovede ciljano uzorkovanje na terenu.

„Za pouzdanu ocjenu kvaliteta vode i utvrđivanje eventualnog uticaja incidentnog zagađenja potrebno je sprovesti ciljano uzorkovanje na terenu, neposredno u periodu pojave incidenta“, naglašava se u dokumentu.

Kako se dodaje, potrebno je jasno definisati mjesto i broj uzoraka, vrijeme uzorkovanja, način uzimanja, konzerviranja, transporta i prijema uzoraka u laboratoriju, u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025:2018.

Iz CETI-ja zaključuju da se analizirani uzorak, bez pouzdanih podataka o njegovom porijeklu i uzorkovanju, ne može smatrati reprezentativnim pokazateljem kvaliteta vode rijeke Zete, niti može biti osnova za donošenje zaključka o stanju vode na konkretnoj lokaciji i u konkretnom vremenskom periodu.