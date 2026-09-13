Ruski dron napao kamion blizu poljsko-ukrajinske granice, izazivajući uzbunu i aktivaciju vazdušnih snaga.

Izvor: Facebook/SNPP Politia Penitenciara

Ruski dron je tokom protekle noći izvršio napad na kamion na oko 800 metara od poljsko-ukrajinskog graničnog prelaza Dorohusk-Jagodžin, saopštila je poljska granična služba.

Portparol Jedinice granične straže, major Darijuš Senicki, rekao je za PAP da su oficiri tokom noći dobili informaciju sa ukrajinske strane da je dron pogodio kamion na oko 800 metara od graničnog prelaza Dorohusk-Jagođin, koji je uništen, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Zbog napada drona u blizini poljske granice aktivirane su poljske vazdušne snage i oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost u pograničnim dijelovima.

Pored toga, granične kontrole na poljsko-ukrajinskim graničnim prelazima su obustavljene preko noći zbog ruskih napada na Ukrajinu.

Trenutno, granični saobraćaj funkcioniše normalno na prelazima u Dorohusku, Zosinu i Dolhobičovu.

(Telegraf/MONDO)