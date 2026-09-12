Žena koja je šetala obalom Dunava u blizini mjesta Kirhrot u Bavarskoj pronašla je anakondu dugu više od dva metra.
Žena je tokom šetnje u blizini Dunava kod mjesta Kirhrot, u njemačkoj pokrajini Bavarskoj, pronašla anakondu dugu više od dva metra, saopštili su policija i vatrogasci.
Žena je uočila ogromnu zmiju u travi na obali rijeke i odmah pozvala policiju i svog sina. Na lice mjesta stigli su i pripadnici vatrogasne jedinice iz Kirhrota, koji su uz pomoć stručnjaka za gmizavce utvrdili da je riječ o anakondi porijeklom iz Južne Amerike, prenosi Bild.
Policajci su uz pomoć improvizovane opreme uspjeli da uhvate zmiju, koja je, prema navodima vatrogasaca, bila mirna i nije pružala otpor.
Anakonda je potom prebačena u policijsku stanicu, a zatim u prihvatilište za gmizavce u Minhenu, gde je podvrgnuta uobičajenim veterinarskim pregledima i karantinu. Iz prihvatilišta je saopšteno da je životinja za sada mirna i dobrog zdravstvenog stanja.
Stručnjaci pretpostavljaju da je anakonda najvjerovatnije pobjegla iz zatočeništva, a ne da ju je neko namjerno ostavio u prirodi. U prihvatilištu navode da je držanje anakondi u Bavarskoj dozvoljeno samo u rijetkim slučajevima i pod strogim uslovima.
Anakonde su porijeklom iz rječnih i močvarnih područja Južne Amerike. Mogu da dostignu dužinu od oko šest metara i težinu do 100 kilograma, a plen ubijaju stezanjem.
Njemačke vlasti sada pokušavaju da pronađu vlasnika životinje i pozvale su građane koji imaju informacije o njenom porijeklu da se jave prihvatilištu za gmizavce u Minhenu.