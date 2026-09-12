Povodom 25. godišnjice terorističkih napada 11. septembra, CIA je deklasifikovala desetine predsjedničkih dokumenata iz perioda od 1998. do 2001. godine.

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Povodom 25. godišnjice terorističkih napada 11. septembra, Centralna obavještajna agencija (CIA) objavila je desetine deklasifikovanih predsjedničkih dokumenata koji detaljno opisuju obavještajne podatke prikupljene o Osami bin Ladenu i Al Kaidi.

Direktor CIA Džon Ratklif nazvao je ovo činom izuzetne transparentnosti, napominjući da se radi o najvećem pojedinačnom objavljivanju deklasifikovanih dnevnih brifinga koje su obavještajne službe pripremale za najviše državne zvaničnike.

Objavljeni dosijei obuhvataju period od februara 1998. do 12. septembra 2001. godine. Dokumenti pokazuju da su analitičari detaljno pratili kretanje Bin Ladena, njegove mreže finansiranja, ali i nastojanja da izvede napade na tlu SAD.

Izvještaji iz 1998. i 1999. godine ukazuju na to da je Bin Laden aktivno tražio materijale za izradu "prljavih bombi" i vršio eksperimente sa biološkim i hemijskim agensima.

U septembru 1998. godine, u jednom od biltena navedeno je da bi Al Kaida mogla avionom punim eksploziva da doleti u neki američki grad i da je Vašington primarna meta.

Decembarski izvještaj iz 1998. godine detaljno opisuje kako su operativci Al Kaide prošli obuku za otmice i uspjeli da izbjegnu bezbjednosne provjere tokom probne vožnje na neidentifikovanom aerodromu u Njujorku.

U avgustu 2001. godine, samo mjesec dana prije napada, predsjednik Džordž V. Buš upozoren je na Bin Ladenovu trajnu posvećenost izvođenju napada u SAD.

U dokumentu se navode "sumnjive aktivnosti koje odgovaraju pripremanju otmica", dok je FBI u tom trenutku vodio oko 70 istraga širom zemlje povezanih sa Bin Ladenovom mrežom.

Dokumenti takođe opisuju i ulogu talibana u Avganistanu, koji su odbijali da izruče Bin Ladena zbog "zahvalnosti za pomoć tokom sovjetske okupacije".

Pored materijala CIA, Američki nacionalni arhiv objavio je i seriju zapisa komisije koja je istraživala napade, uključujući intervjue sa ključnim zvaničnicima za nacionalnu bezbjednost iz Klintonove i Bušove administracije.

Iako redigovani dokumenti ne donose potpuno nove činjenice o samoj izvedbi napada, oni jasno oslikavaju širinu obavještajnih saznanja koja su prethodila 11. septembru.