Snažan El Ninjo ubrzano se razvija i mogao bi da dostigne rekordnu snagu. Njegov uticaj na Evropu očekuje se tokom jeseni i zime, dok nam veći dio avgusta ostaje natprosečno topao i suv.

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Uticaj El Ninja na Evropu obično nije tako neposredan kao na područjima bližim Tihom okeanu. Promjene se na evropskom kontinentu često pojavljuju sa zakašnjenjem i zavise od drugih atmosferskih faktora.

Nad tropskim dijelom Tihog okeana ubrzano se razvija snažan El Ninjo, koji bi prema trenutnim prognozama krajem jeseni i početkom zime mogao da dostigne izuzetno visoku, pa čak i rekordnu snagu. Njegov uticaj se već primjećuje u atmosferskoj cirkulaciji, a tokom jeseni i zime mogao bi sve snažnije da oblikuje vrijeme i u Evropi, piše "Severe Weather Europe".

El Ninjo nastaje kada se površina ekvatorijalnog dijela Tihog okeana zagrije iznad prosjeka, što zatim mijenja raspored pritiska, vjetrova i padavina na velikom dijelu planete. Najnovije analize pokazuju izrazito toplo područje okeana, dok pojedini modeli predviđaju da bi temperaturno odstupanje moglo da pređe tri stepena iznad prosjeka. Ukoliko se ostvari takav razvoj, događaj bi mogao biti među najsnažnijima otkad postoje mjerenja.

Uticaj El Ninja na Evropu obično nije tako neposredan kao na područjima bližim Tihom okeanu. Promjene se na evropskom kontinentu često pojavljuju sa zakašnjenjem i zavise od drugih atmosferskih faktora, zbog čega prognoze za Evropu nose veći nivo neizvjesnosti. Tokom jula nad sjeverom Evrope zadržavalo se snažno polje visokog pritiska. Takav raspored pojačavao je toplotu u zapadnoj polovini kontinenta, dok su na istoku i sjeveroistoku temperature uglavnom bile bliže prosjeku ili ispod njega. Početkom avgusta očekuje se nešto drugačiji raspored. Nad sjeverom kontinenta prognozira se polje niskog pritiska, dok bi visok pritisak trebalo da preovladava nad centralnom, južnom i jugoistočnom Evropom.

Takav razvoj donosi iznadprosečnu toplotu i uglavnom suvo vrijeme u većem dijelu kontinenta. Na sjeveru i sjeverozapadu Evrope očekuju se temperature oko prosjeka ili niže od njega, uz češću kišu povezanu sa poljem niskog pritiska. Promjena se nazire u drugoj polovini avgusta. Polje visokog pritiska bi trebalo da se pomjeri prema istoku, dok bi uticaj niskog pritiska sa Atlantika mogao da se proširi južnije prema zapadnom i centralnom delu Evrope. To bi u zapadnu i centralnu Evropu trebalo da vrati temperature bliže uobičajenim vrijednostima. Na sjeveru bi moglo da se zadrži hladnije vrijeme, dok bi se centar najveće vrućine postepeno premjestio prema istočnim djelovima kontinenta. Prognoze za sada ne ukazuju na to da je El Ninjo jedini uzrok vremenskih prilika u Evropi. Njegov uticaj zavisi od toga gdje se nalazi najtopliji dio Tihog okeana, koliko će događaj ojačati i kako će na promjene reagovati mlazna struja. Prema trenutnim procjenama, ovogodišnji El Ninjo pripada tipu kod kojeg je najveće zagrijavanje smješteno u istočnom dijelu Tihog okeana. Takvi događaji tokom kasnog ljeta mogu sporije da utiču na Evropu, ali ako El Ninjo zaista dostigne ekstremnu snagu, njegov bi efekat tokom jeseni i zime mogao da se proširi na velik dio atmosfere sjeverne hemisfere.

Za Evropu to za sada znači nastavak toplog i suvog vremena u većem dijelu avgusta, uz svježije i kišovitije prilike na sjeverozapadu. U drugoj polovini mjeseca, zapad i centar kontinenta mogli bi da osete popuštanje vrućine, dok bi se najizraženija toplota pomjerila prema istoku.