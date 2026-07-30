Direktor batajničkog azila "Zoovita" Dragan Ć. zbrinut je u KBC "Bežanijska kosa" nakon što je ranjen u vatrenom okršaju u prihvatilištu, dok je u istom napadu povrijeđen i radnik Radenko R.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Batajničkim azilom "Zoovita" jutros nije odjekivao samo lavež više od dvije stotine spasenih pasa koji tu traže svoju mrvicu nade. Odjeknuo je pucanj koji je u sekundi mogao da ugasi život čovjeka čija su jedina krivica bila nesebičnost i ljubav.

U Belaričkoj ulici, tamo gde 225 duša svakodnevno čeka toplu riječ i obrok, odigrala se prava filmska drama. Oko 9:40 časova, ispred azila se parkirao kombi iz kog je izašao A. S. (52). Bez trunke oklijevanja, ušetao je u objekat i ispalio hitac u nogu direktora azila, Dragana Ć. (53).

Dok je krvario, Dragan je pokazao nadljudsku prisebnost, savladao je i razoružao napadača, spasavajući ne samo svoj, već i život svog radnika Radenka R. (64).

Ipak, pometeni napadač nije stajao. Dohvatio je sjekiru i sa prijetnjama smrću krenuo na Radenka, koji je tek za dlaku i pukom srećom izbjegao najgori scenario.

Dok se povrijeđeni Dragan nalazi u KBC "Bežanijska kosa", a potreseni radnik još uvek pokušava da dođe k sebi od pretrpljenog šoka, policijski inspektori i forenzičari su detaljno pročepljali mjesto zločina. Napadač A. S. je priveden pod jakim obezbjeđenjem, a motiv ovog bezumnog čina još uvijek se utvrđuje.

Ono što ovaj napad čini još potresnijim jeste činjenica ko je čovjek koji je danas prolio krv na svom radnom mjestu. Na društvenim mrežama ostali su video zapisi koji dotiču i najhladnije srce, odnosno video na kojima se direktor azila bezbrižno igra sa psima koje je otrgao od sigurne smrti.

Dragan već 25 godina, potpunom samoinicijativom i bez ičijih donacija, sami grade i održava ovaj pansion nade. Preko 1.650 životinja prošlo je kroz njegovu brigu, sklupčalo se na njegovim grudima i dobilo drugu šansu za život.

Danas, umjesto zahvalnosti društva jer je 25 godina radio posao koji je malo ko želio da radi, dočekao je da se na njega poteže oružje...

(Telegraf/MONDO)