Ambasadoru je ukazano i da javno ocjenjivanje unutrašnjih političkih prilika, svrstavanje u odnosu na političke aktere i tumačenje političke volje građana nijesu u skladu sa ulogom i odgovornošću diplomatskih predstavnika u državi prijema.

Izvor: Skupština Crne Gore

Ambasador Rusije u Crnoj Gori Aleksandar Lukašik pozvan je danas na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova, saopštio je taj resor.

Kazali su da je to učinjeno zbog navoda iz autorskog teksta objavljenog u susret obilježavanju 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Rusije, kao i reagovanja Ambasade Rusije na odluku crnogorske Vlade o potpunom usklađivanju vizne politike sa viznom politikom Evropske unije.

"Tokom razgovora, ambasadoru je ukazano da navedeni tekst i reagovanje sadrže ocjene i kvalifikacije koje prevazilaze okvire uobičajene diplomatske komunikacije i nijesu u skladu sa principima uzajamnog poštovanja koji treba da karakterišu odnose diplomatskog predstavništva sa državom prijema", piše u saopštenju.

Posebno je naglašeno, kako su kazali, da su neprihvatljive kvalifikacije kojima se dovode u pitanje samostalnost, kredibilitet i sposobnost institucija Crne Gore da suvereno donose odluke i vode državnu politiku, kao i tvrdnje kojima se osporava legitimnost odluka donesenih u skladu sa Ustavom, zakonima i demokratskim procedurama.

Ambasadoru je ukazano i da javno ocjenjivanje unutrašnjih političkih prilika, svrstavanje u odnosu na političke aktere i tumačenje političke volje građana nijesu u skladu sa ulogom i odgovornošću diplomatskih predstavnika u državi prijema.

"U vezi sa reagovanjem Ambasade Ruske Federacije na odluku o viznoj politici, istaknuto je da potpuno usklađivanje sa viznom politikom Evropske unije predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 24 i jednu od ključnih obaveza iz Reformske agende. Riječ je o suverenoj odluci Vlade Crne Gore, donesenoj u skladu sa nacionalnim interesima, strateškim opredjeljenjem za članstvo u Evropskoj uniji i obavezama preuzetim u procesu evropskih integracija, a ne o mjeri usmjerenoj protiv građana Ruske Federacije", saopštio je MVP.

U kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu, saopšteno je da se stav Crne Gore zasniva se na dosljednom poštovanju međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija, principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta država, kao i međunarodnih obaveza koje je dobrovoljno preuzela.

Ambasadoru je skrenuta pažnja na obaveze iz člana 41 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, prema kojem su sva lica koja uživaju diplomatske privilegije i imunitete dužna da poštuju zakone i propise države prijema i da se ne miješaju u njene unutrašnje poslove.

"Ministarstvo vanjskih poslova očekuje da budući javni nastupi i djelovanje Ambasade Ruske Federacije budu zasnovani na poštovanju suvereniteta Crne Gore, njenih institucija i odluka donesenih u skladu sa Ustavom i demokratskim procedurama, kao i na standardima profesionalne i odgovorne diplomatske komunikacije", poručili su iz tog resora.

Crna Gora će, kako su kazali, nastaviti da vodi samostalnu, odgovornu, predvidivu i principijelnu vanjsku politiku, u skladu sa svojim nacionalnim interesima i strateškim opredjeljenjima, u interesu svih svojih građana, uz puno poštovanje međunarodnog prava i obaveza koje je država dobrovoljno preuzela.