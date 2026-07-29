Željko Obradović stiže u Beogradsku Arenu i igraće sa Panatinaikosom protiv svog Partizana.
Saznali smo kada Crvena zvezda počinje svoje takmičenje u Evroligi i protiv koga, a evo i kompletnog rasporeda Partizana u narednoj sezoni. Krenuće iz "Beogradske arene" Partizan 25. septembra protiv Olimpije iz Milana, četiri dana kasnije gostuje Parizu, a zatim i Bajernu. Zatim slijedi duel sa Real Madridom u gostima, a onda dolazi meč koji će gledati cijela Evropa.
13. oktobra u "Beogradsku arenu" dolazi Željko Obradović sa Panatinaikosom. Najtrofejniji evropski trener tada će se prvi put sastati sa svojim doskorašnjim klubom otkako je napustio Beograd prošle sezone. U drugom dijelu sezone Partizan će u samom finišu ići u goste u Atinu pošto će u 34. kolu igrati sa Panatinaikosom u OAKA areni 25. marta 2027, godine.
Što se tiče "vječitih derbija" prvi duel Partizana i Crvene zvezde zakazan je za 22. oktobar kada će crno-bijeli biti domaćini. U drugom dijelu sezone Crvena zvezda će biti domaćin 11. februara.
Cijeli raspored KK Partizan
Partizan i Obradović oči u oči: Evroliga objavila datum kada Željko dolazi u Beograd!
- 1. kolo (25. septembar 2026.) – Partizan - Olimpija Milan
- 2. kolo (29. septembar 2026.) – Pariz - Partizan
- 3. kolo (2. oktobar 2026.) – Bajern - Partizan
- 4. kolo (8. oktobar 2026.) – Real Madrid - Partizan
- 5. kolo (13. oktobar 2026.) – Partizan - Panatinaikos
- 6. kolo (15. oktobar 2026.) – Fenerbahče - Partizan
- 7. kolo (22. oktobar 2026.) – Partizan - Crvena zvezda
- 8. kolo (28. oktobar 2026.) – ASVEL - Partizan
- 9. kolo (30. oktobar 2026.) – Žalgiris - Partizan
- 10. kolo (6. novembar 2026.) – Partizan - Makabi
- 11. kolo (11. novembar 2026.) – Partizan - Baskonija
- 12. kolo (17. novembar 2026.) – Partizan - Valensija
- 13. kolo (20. novembar 2026.) – Partizan - Bešiktaš
- 14. kolo (25. novembar 2026.) – Dubai - Partizan
- 15. kolo (4. decembar 2026.) – Virtus - Partizan
- 16. kolo (11. decembar 2026.) – Partizan - Barselona
- 17. kolo (16. decembar 2026.) – Partizan - Efes
- 18. kolo (18. decembar 2026.) – Olimpijakos - Partizan
- 19. kolo (22. decembar 2026.) – Hapoel - Partizan
- 20. kolo (29. decembar 2026.) – Partizan - Žalgiris
- 21. kolo (7. januar 2027.) – Valensija - Partizan
- 22. kolo (13. januar 2027.) – Bešiktaš - Partizan
- 23. kolo (15. januar 2027.) – Partizan - Fenerbahče
- 24. kolo (21. januar 2027.) – Partizan - Olimpijakos
- 25. kolo (29. januar 2027.) – Olimpija Milan - Partizan
- 26. kolo (2. februar 2027.) – Partizan - Real Madrid
- 27. kolo (5. februar 2027.) – Partizan - Hapoel
- 28. kolo (11. februar 2027.) – Crvena zvezda - Partizan
- 29. kolo (4. mart 2027.) – Baskonija – Partizan
- 30. kolo (9. mart 2027.) – Partizan - Pariz
- 31. kolo (11. mart 2027.) – Efes - Partizan
- 32. kolo (18. mart 2027.) – Partizan - Bajern
- 33. kolo (23. mart 2027.) – Partizan - Virtus
- 34. kolo (25. mart 2027.) – Panatinaikos - Partizan
- 35. kolo (2. april 2027.) – Partizan - ASVEL
- 36. kolo (7. april 2027.) – Makabi - Partizan
- 37. kolo (9. april 2027.) – Partizan - Dubai
- 38. kolo (16. april 2027.) – Barselona - Partizan