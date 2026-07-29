Željko Obradović stiže u Beogradsku Arenu i igraće sa Panatinaikosom protiv svog Partizana.

Izvor: MN Press

Saznali smo kada Crvena zvezda počinje svoje takmičenje u Evroligi i protiv koga, a evo i kompletnog rasporeda Partizana u narednoj sezoni. Krenuće iz "Beogradske arene" Partizan 25. septembra protiv Olimpije iz Milana, četiri dana kasnije gostuje Parizu, a zatim i Bajernu. Zatim slijedi duel sa Real Madridom u gostima, a onda dolazi meč koji će gledati cijela Evropa.

13. oktobra u "Beogradsku arenu" dolazi Željko Obradović sa Panatinaikosom. Najtrofejniji evropski trener tada će se prvi put sastati sa svojim doskorašnjim klubom otkako je napustio Beograd prošle sezone. U drugom dijelu sezone Partizan će u samom finišu ići u goste u Atinu pošto će u 34. kolu igrati sa Panatinaikosom u OAKA areni 25. marta 2027, godine.

Što se tiče "vječitih derbija" prvi duel Partizana i Crvene zvezde zakazan je za 22. oktobar kada će crno-bijeli biti domaćini. U drugom dijelu sezone Crvena zvezda će biti domaćin 11. februara.

Cijeli raspored KK Partizan

Vidi opis Partizan i Obradović oči u oči: Evroliga objavila datum kada Željko dolazi u Beograd! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 11 / 11