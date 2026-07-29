Jedan od najboljih centara u istoriji NBA ponovo favorizuje Embida u odnosu na Jokića.

Izvor: NBA Courtside/X/Printscreen

Legendarni NBA centar Šekil O'Nil nikada nije krio simpatije prema Džoelu Embidu, ali ovog puta je pretjerao. Nekadašnji as tvrdi da će se Kamerunac vratiti u MVP izdanje i čak prestići Nikolu Jokića, koji je tri puta ponio titulu najkorisnijeg igrača u ligi. Malo je reći da je Stiven Ej Smit pobjesnio zbog ove njegove procjene...

Dolazak Lebron Džejmsa u Filadelfiju je oživio šampionske ambicije i nema sumnje da će njegov uticaj biti veliki. Embid je već godinama najvažniji igrač Seventisiksersa, ali je u protekle tri sezone bio više povrijeđen nego zdrav.

"Vrijeme je da Džoel napravi iskorak. Prošle godine je bio povrijeđen, prognoziram da će ove godine biti zdrav", rekao je O'Nil i razbjesnio Smita.

Shaq says Embiid will be better than Jokić next season.



“Joel Embiid is going to dominate this year. You heard it here first. Joel Embiid will be the best big man in the league. He’s passing up the Joker this year.”



(h/t@NBA__Courtside)pic.twitter.com/rN7fInWnJY — NBACentral (@TheDunkCentral)July 28, 2026

"Povrijeđen je svake godine. Propustio je 150 utakmica tokom prethodne tri sezone. Nikada nije zdrav", rekao je Smit vidno uznemiren zbog ovih riječi.

Šekil nije odustajao:

"Prognoziram da će ove godine biti zdrav. Džoel Embid će dominirati. Ovdje ste prvo čuli. Embid će biti najbolji visoki igrač u ligi. Prestići će Džokera ove godine", rekao je O'Nil.

Ako uzmemo u obzir da je Embid propustio 150 od 246 utakmica u posljednje tri sezone, teško da će se O'Nilove prognoze ostvariti. Ono za šta mu se mora odati priznanje je to što na terenu pravi razliku i uprkos povredama je prošle sezone prosječno bilježio 29,9 poena, 7,7 skokova i 3,9 asistenacija.

Uprkos tome što favorizuje Embida, Šekil je Jokića stavio na četvrto mjesto liste najboljih centara svih vremena. As Denvera nalazi se na četvrtoj poziciji, ispred Vilta Čemberlena, a iza Karima Abdul-Džabara, samog Šekija O'Nila i Hakima Olajdžuvona.