Volodimir Zelenski postao je zvijezda društvenih mreža tokom vojne parade u Parizu, kada se mučio sa plastičnim čepom.

Izvor: clashreport/X

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prisustvovao je u utorak vojnoj paradi u Parizu, povodom Nacionalnog dana Francuske Republike.

Dok je sjedio pored supruge i evropskih zvaničnika, Zelenski je postao zvijezda društvenih mreža. Kako prenosi Clash Report, ukrajinski predsjednik se pošteno namučio sa plastičnim čepom, da bi ga na kraju jednostavno skroz odvrnuo i skinuo - potez u kojem su se mnogi odmah prepoznali.

Iako prema direktivi Evropske unije čepovi moraju ostati fizički pričvršćeni za boce zapremine do tri litra od jula 2024. godine, kako bi se smanjilo zagađenje životne sredine, mnogima se ova promjena i dalje ne dopada.

Zelensky struggles with a plastic water bottle, fully detaching the screw cap, and setting it aside.



Under the EU's Single-Use Plastics Directive, bottle caps must stay physically attached.pic.twitter.com/ZrBRLiS2LR — Clash Report (@clashreport)July 14, 2026

Zbog toga su se neki poistovetili sa potezom Zelenskog, ali su se i našalili na račun cijele situacije.

"Evropljani bi trebalo da ga uhapse. Potkopava najveću evropsku inovaciju 21. vijeka", "Samo da znate, ja otkinem svaki čep i bacim ga u običan otpad. Bojkotujte ovu glupost", "Ne sviđa mi se, ali ti pričvršćeni čepovi stvarno mnogo nerviraju!", "Ukrajina nije članica EU, pa tamo to pravilo ne važi. Nije navikao na to da su čepovi pričvršćeni, kao ni većina Amerikanaca", "Kao što vidite, Ukrajina nije spremna za EU", neki su od brojnih komentara.

(MONDO)