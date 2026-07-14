Mađarski parlament izglasao je nepovjerenje predsjedniku države Tamašu Šujoku, bliskom savezniku bivšeg premijera Viktora Orbana, koji je posle 16 godina vlasti izgubio na izborima u aprilu.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Stranka Tisa premijera Petera Mađara iskoristila je dvotrećinsku većinu da usvoji 17. amandman na Ustav, kojim se okončava mandat Šujoka, kao i predsjednika Ustavnog suda Petera Polta. Riječ je o najdramatičnijem potezu nove vlasti otkako je početkom maja preuzela upravljanje državom nakon pobjede nad Fidesom.

Šujok sada ima pet dana da potpiše amandman ili da ga uputi Ustavnom sudu. Ukoliko izabere drugu opciju, premijer Mađar najavio je pokretanje postupka za njegov opoziv, što bi automatski značilo suspenziju predsjednika. Nova vlast već nedeljama poziva Šujoka da podnese ostavku kako bi se izbjegla ustavna kriza.

Poslanici Fidesa napustili su sednicu prije glasanja, optužujući vladajuću Tisu za „tiraniju“ i upozoravajući da amandman omogućava vladi da proizvoljno smjenjuje državne funkcionere.

Politički analitičari ocenjuju da je Fides postao žrtva sistema koji je sam uspostavio. Tokom vladavine od 2010. do 2026. godine Orbanova stranka je, koristeći dvotrećinsku većinu, mijenjala ustav i postavljala svoje kadrove u ključne državne institucije.

Novi amandman predviđa i odlazak sudija Ustavnog suda starijih od 70 godina, kao i zabranu kandidovanja poslanicima koji su već odslužili tri mandata, što pogađa veliki broj sadašnjih poslanika Fidesa.

Bivši predsjednik Vrhovnog suda Mađarske Andraš Baka podržao je smjenu Šujoka, ocenjujući da je Fides tokom godina izgradio autoritarni sistem koji je trebalo da opstane i nakon izbornog poraza. Ipak, kritikovao je odredbu kojom se ograničava broj poslaničkih mandata, navodeći da se time biračima uskraćuje pravo da glasaju za kandidate po svom izboru.