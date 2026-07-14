Ukrajinski parlament usvojio je ostavku premijerke Julije Sviridenko, čime je pala cijela vlada. Dok Zelenski najavljuje "resetovanje", za novog premijera pominje se Serhij Korecki.

Izvor: Marianna Kotyk / Ukrinform / Avalon / Profimedia

Ukrajinski parlament izglasao je 14. jula prihvatanje ostavke premijerke Julije Sviridenko, čime je raspuštena njena vlada i započeta rekonstrukcija kabineta.

Ostavka Sviridenko zatekla je i poslanike i vladine zvaničnike nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski 12. jula najavio da je vladi potrebno resetovanje i rekao da joj je ponudio novu ulogu u vođenju saradnje sa "ključnim partnerom" Ukrajine.

"Bila je čast služiti Ukrajini", izjavila je Sviridenko.

Uprkos spekulacijama o njenom mogućem imenovanju za sledećeg ambasadora Ukrajine u SAD, osoba sa direktnim saznanjima izjavila je za Kijev Indipendent (Kyiv Independent) da Sviridenko još nije pristala da prihvati tu funkciju.

Ova osoba je odbila da kaže da li je premijerka donijela odluku da odbije ponudu. Očekuje se da će Sviridenko saopštiti svoje planove nakon raspuštanja vlade.

Smjenu Julije Sviridenko podržalo je 258 poslanika, dok je petoro bilo uzdržano, a jedan je glasao protiv. Svi ministri će obavljati dužnost u tehničkom mandatu (kao vršioci dužnosti) do imenovanja novog kabineta.

Očekuje se da će Sviridenko naslijediti izvršni direktor Naftogasa Serhij Korecki. Jedan ukrajinski zvaničnik i osoba upoznata sa situacijom izjavili su za Kijev Indipendent da će upravo on postati sledeći premijer Ukrajine.

Iako je Zelenski predstavio rekonstrukciju kao "promjenu političke strategije", stvarni razlozi za ovaj potez, koji povlači ostavku cijelog kabineta, ostaju nejasni. Sviridenko je bila premijerka godinu dana. Na tu funkciju je došla nakon što je vodila pregovore o sporazumu o mineralima između SAD i Ukrajine, a u javnosti je smatrana veoma bliskom tadašnjem šefu kabineta predsjednika Andriju Jermaku.

Samo nekoliko dana nakon preuzimanja dužnosti u julu 2025. godine, njenu vladu je potresao najveći korupcijski skandal tokom predsjedničkog mandata Zelenskog, što je dovelo do smene dvoje ministara umiješanih u taj slučaj.

"Čim je Jermak smijenjen, Sviridenko se distancirala od njega i brzo se politički repozicionirala", rekao je politički analitičar Volodimir Fesenko za Kijev Indipendent. "Međutim, javnost mora da vidi da se proces 'dejermakizacije' nastavlja, uključujući i kroz smjenu premijerke."

Za vrijeme mandata Julije Sviridenko, vlada je radila na otvaranju prvog klastera u pregovorima o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji i obezbjeđivanju paketa zajma od 90 milijardi eura. Takođe se fokusirala na socijalne inicijative, uključujući jednokratnu isplatu od 1.000 grivni (24 dolara) za sve Ukrajince, što su kritičari odbacili kao populistički potez.

Iako su neki poslanici hvalili njen rad i tvrdili da nema jasnog razloga za smjenu, Fesenko navodi da je glavni razlog to što ona "nikada nije uspjela da izgradi dobar radni odnos sa parlamentom".

"Borila se da uspostavi dobre odnose čak i unutar vladajuće frakcije, gdje je bilo tenzija sa nekim od njenih uticajnih članova", zaključio je on.