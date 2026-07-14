Brižit Makron i Volodimir Zelenski srdačno su se pozdravili i rukovali pred brojnim kamerama i fotoreporterima koji su zabilježili njihov susret.

Izvor: X/franceinfo

Tokom tradicionalne vojne parade u Parizu povodom Dana pada Bastilje, pažnju javnosti privukao je susret prve dame Francuske Brižit Makron i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Makronova i Zelenski razmijenili su srdačan pozdrav, rukovanje i nekoliko riječi u opuštenoj atmosferi, dok su njihov susret zabilježile brojne kamere i fotoreporteri koji su pratili događaj.

Le Président Zelensky et sa femme longuement applaudis par les officiels et les Français en tribune pour le défilé du 14 Juillet ❤️pic.twitter.com/j1ConLQpzO — Le Zelenskyste (@VolodimirZelen1)July 14, 2026

Do susreta je došlo neposredno prije početka glavnog dijela ceremonije, kojoj su prisustvovali brojni državnici i visoki zvaničnici.

Francuska svoj nacionalni praznik obilježava 14. jula, u znak sjećanja na pad Bastilje 1789. godine, a centralni događaj tradicionalno je velika vojna parada na Jelisejskim poljima.

Ovogodišnja proslava protekla je uz naglašen fokus na međunarodnu saradnju i odnose sa evropskim partnerima. Prisustvo ukrajinskog predsjednika dodatno je povećalo političku težinu događaja, dok je susret Brižit Makron i Zelenskog bio jedan od zapaženijih trenutaka prije početka parade.