U požaru u pabu u Bangkoku poginulo najmanje 27 ljudi, vatrogascima trebalo oko pola sata da ga savladaju

Izvor: Fire & Rescue Thailand

Veliki požar zahvatio je noćas pab u tajlandskoj prestonici Bangkoku pri čemu je poginulo najmanje 27 ljudi pre nego što su vatrogasci uspeli da ga savladaju, javili su zvaničnici.

Snimci pokazuju ogromnu vatru kako izbija iz vrata lokala u severnom Bangkoka dok su ljudi pokušavali da pobegnu, a gust crni dim se dizao u nebo.

Snimci pokazuju ogromnu vatru kako izbija iz vrata lokala u severnom Bangkoka dok su ljudi pokušavali da pobegnu, a gust crni dim se dizao u nebo.

Tajlandski premijer Anutin Čarvirakul rekao je novinarima da je 27 ljudi poginulo i da je nekoliko odvedeno u bolnicu.

Rekao je da se uzrok požara još istražuje.

Vatrogascima je trebalo oko pola sata da savladaju požar, rekli su zvaničnici.

Snimci pokazuju izgorele stolove i stolice i oštećena unutrašnjost lokala.