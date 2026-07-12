Preminuo je šeik Hamad bin Kalifa Al Tani, bivši emir Katara, koji je transformisao zemlju u regionalnu silu tokom svoje vladavine.

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Bivši emir Katara, šeik Hamad bin Kalifa Al Tani, koji je ovu zalivsku državu transformisao iz beduinskog emirata u regionalnu silu, preminuo je u 74. godini, saopštio je u nedjelju Amiri Divan, najviše državno tijelo Katara.

Šeik Hamad vladao je Kataromod 1995. do 2013. godine, kada je abdicirao u korist svog sina, šeika Tamima bin Hamada Al Tanija, sadašnjeg emira ove gasom bogate zalivske države, piše Rojters.

"Amiri Divan sa žaljenjem saopštava da je u nedjelju ujutru preminuo Njegovo Visočanstvo otac emir, šeik Hamad bin Kalifa Al Tani. Neka mu se Alah smiluje i podari najbolju nagradu za sve što je učinio za svoju domovinu i narod", navodi se u saopštenju.

Tokom svoje vladavine, šeik Hamad značajno je povećao međunarodni uticaj Katara, prije svega razvojem televizijske mreže Al Džazira, ali i uspješnom kandidaturom zemlje za domaćina Svjetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine.

Katar, saveznik Sjedinjenih Američkih Država, iako ima nešto više od 2,5 miliona stanovnika, najveći je svjetski izvoznik tečnog prirodnog gasa (LNG), jedan od najznačajnijih globalnih investitora, kao i važan akter u bliskoistočnoj diplomatiji i međunarodnim medijima.

Šeik Hamad je u junu 2013. godine dobrovoljno predao vlast svom sinu, tadašnjem prestolonasljedniku šeiku Tamimu, što je bio izuzetno rijedak slučaj među nasljednim vladarima arapskih zemalja Persijskog zaliva.

Odluka je donijeta kako bi se obezbijedio miran i stabilan prenos vlasti. Na vlast je došao 1995. godine, kada je u mirnom državnom udaru svrgnuo svog oca.

(MONDO)