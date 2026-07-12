Lindzi Grejem, američki senator iz Južne Karoline, umro je u subotu. Bio je poznat po svojim oštrim stavovima prema Iranu i bliskosti sa Trampom.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki senator Lindzi Grejem preminuo je u subotu uveče nakon "kratke i iznenadne bolesti", saopštila je njegova kancelarija u objavi na društvenim mrežama.

Kancelarija nije iznijela dodatne detalje o republikanskom senatoru iz Južne Karoline, koji je umro u 71. godini života.,

"Porodica senatora Grejema zahvaljuje svima na molitvama i moli za privatnost u ovom izuzetno teškom periodu", navodi se u saopštenju.

Trampov saveznik i pristalica oštre politike prema Iranu

Grejem je izabran u američki Senat 2002. godine i kandidovao se za peti mandat. Bio je blizak saveznik predsjednika Donalda Trampa i dugogodišnji zagovornik oštrog pristupa prema Iranu.

Kao član Predstavničkog doma SAD tokom devedesetih godina podržavao je politiku usmjerenu na međunarodnu izolaciju Irana i ograničavanje njegovog raketnog i nuklearnog programa.

Podržao je i Trampovu odluku da prošle godine izvede napade na iranska nuklearna postrojenja, kao i najnoviji sukob koji je počeo prije nekoliko mjeseci.

Problemi sa zdravljem kongresmena i senatora

Šturo saopštenje Grejemove kancelarije, u kojem nije objašnjen uzrok njegove smrti, objavljeno je u trenutku kada u američkoj javnosti raste zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti kada je reč o zdravstvenom stanju izabranih zvaničnika.

Republikanski kongresmen iz Nju Džerzija Tom Kin Mlađi mjsecima nije prisustvovao radu Kongresa bez ikakvog objašnjenja, da bi se kasnije vratio i otkrio da mu je dijagnostikovana depresija.

Republikanski senator iz Kentakija Mič Mekonel pre nekoliko nedelja hospitalizovan je zbog zdravstvenih problema čiji detalji nisu objavljeni.

Grejem, najpoznatiji po svojim oštrim spoljnopolitičkim stavovima, nakratko se kandidovao za predsedničku nominaciju Republikanske stranke tokom kampanje 2016. godine i u početku bio jedan od glasnijih kritičara Donalda Trampa, koji je na kraju postao predsjednički kandidat republikanaca.

Međutim, kasnije je postao jedan od Trampovih najbližih političkih saveznika. Redovno je razgovarao sa predsjednikom i često mu se pridruživao na golf terenu.

Posebno ga je savjetovao o pitanjima spoljne politike, uključujući Iran i Rusiju, a samo dan pre smrti objavio je da je sa Trampovom administracijom postignut dogovor o nastavku rada na paketu sankcija protiv Rusije.

(AP/MONDO)

https://apnews.com/article/lindsey-graham-dies-south-carolina-bfa556e170f2df22ce9ffc7165da3dfa?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=2026-07-12-Breaking+News