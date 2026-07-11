Prava drama odvijala se u avionu „Rajanera“ na letu iz Soluna za Minhen kada je, nakon pucanja prozora usled kvara, srpski državljanin (61) dijelom tijela ispao iz letjelice. Život mu je, prema svedočenju putnika, spasao sigurnosni pojas i brza reakcija supruge.

Izvor: društvene mreže/MegaLiveNews / screenshot

„Moj muž je sjedio pored prozora. Bio je vezan sigurnosnim pojasom, ali je polovina njegovog tijela završila van aviona. Maske su pale, niko nije znao šta da radi“, ispričala je supruga srpskog državljanina (61), koji je tokom leta kompanije „Rajaner“ iz Soluna ka Minhenu gotovo ispao iz aviona nakon što se dio motora odvojio i razbio prozor.

Incident se dogodio oko 40 minuta nakon polijetanja. Putnici su čuli snažan prasak, prozor je pukao, a zbog nagle dekompresije stvorila se jaka usisna sila koja je putnika sa sjedišta 11F povukla prema spolja.

Njegova supruga i još dvoje putnika uspjeli su da ga zadrže i vrate u kabinu.

„Nas troje smo ga vukli nazad u avion. Svi su plakali, nastala je panika. Moj muž se tri puta onesvijestio“, rekla je ona.

Supruga povrijeđenog muškarca ispričala je da je sigurnosni pojas bio presudan za njegovo spasavanje.

„Letjeli smo već 30 do 40 minuta kada je odjednom pukao prozor. Moj muž je sjedio do njega. Srećom, bio je vezan, pa je van aviona završila samo polovina njegovog tijela. Maske za kiseonik su pale, a niko nije znao šta da radi“, navela je, prenosi Njuzit.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine…pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)July 10, 2026

Prema njenim riječima, ona i još jedna putnica odmah su ga uhvatile, a zatim im se pridružio muškarac iz susjednog reda. Zajedno su ga držali dok je avion gubio visinu.

Pilot je zatražio dozvolu za prinudno slijetanje na aerodrom „Makedonija“ u Solunu, nakon čega je avion bezbjedno prizemljen. Povrijeđeni muškarac i putnici koji su mu pomogli prevezeni su u bolnicu.

„Gornji dio tijela bio mu je van aviona, ljudi su ga vukli nazad“

Jedna od putnica opisala je dramatične trenutke koji su uslijedili nakon pucanja prozora na visini od oko 6.000 metara.

Izvor: MegaLiveNews / screenshot

„Osjetili smo snažan potres, a zatim veoma glasan prasak. Odmah su ispale maske za kiseonik i osjetio se miris paljevine. Pomislili smo da je došlo do eksplozije“, rekla je.

Navela je da je sila dekompresije povukla muškarca prema spolja i da su mu glava, ruka i dio tijela bili van letjelice. Putnici su ustajali sa sjedišta i pomagali da ga zadrže, dok se on više puta onesvijestio. Glava mu je bila krvava od stakla koje se razletjelo prilikom pucanja prozora.

Šta je saopštio „Rajaner“

Kompanija „Rajaner“ saopštila je da je tokom leta došlo do odvajanja dijela prozora u putničkoj kabini. Avion je bezbjedno sletio, putnici su vraćeni u terminal, a jednom putniku pružena je medicinska pomoć.

Letjelica je potom podvrgnuta tehničkom pregledu, dok će istraga utvrditi uzrok kvara. Srpski državljanin (61) i dalje se nalazi u bolnici, gdje se oporavlja od posljedica incidenta.