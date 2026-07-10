Svečana dodjela diploma u Gimnaziji "Robert Štok" u njemačkom Hagenovu pretvorila se u skandal nakon što je maturantkinja javno optužila nastavnike i školu za veliki broj učenika koji nisu položili maturu.

Izvor: Facebook/Ostsee-Zeitung

Svečana dodela diploma u gimnaziji "Robert Štok" u Hagenovu, u Njemačkoj, pretvorila se u žestoku kritiku škole nakon što je maturantkinja u svom govoru prozvala nastavnike i obrazovni sistem zbog neobično velikog broja učenika koji su pali na maturskom ispitu.

Snimak njenog govora brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije, dok je nadležna školska kancelarija najavila da će temeljno istražiti razloge izuzetno visoke stope neuspjeha, piše Feniks.

Od ukupno 52 maturanta, 17 je palo na završnom ispitu, dok jedan učenik nije ispunio ni uslove za polaganje maturskog ispita. Zvanična stopa neuspjeha je oko 33 procenta, što znači da skoro svaki treći učenik nije završio obrazovanje maturskim ispitom.

U govoru koji je trajao oko pet minuta, maturantkinja je rekla da se takav rezultat ne može pripisati isključivo sposobnostima i trudu učenika. Istakla je da su mnogi od onih koji su pali na maturskom ispitu prethodnih godina imali dobre ocjene i da su im sada ugroženi planovi za nastavak obrazovanja.

Posebno je kritikovala organizaciju nastave, tvrdeći da su se nastavnici često mijenjali i da učenici dvije godine nisu imali kvalitetnu nastavu matematike. Navela je i da pojedini profesori nisu pratili izmjene nastavnih programa i da su nastavili da koriste stare materijale uprkos promijenjenim zahtjevima završnih ispita.

Iako je rekla da razumije problem nedostatka nastavnog kadra, iznijela je i ozbiljnu tvrdnju da su u školi radili "potpuno nekompetentni nastavnici" koji su, prema njenim riječima, iznosili i "pedofilske izjave".

Tu optužbu tokom govora nije dodatno pojasnila niti potkrijepila dokazima. Na kraju govora grubom psovkom prozvala je one koje smatra odgovornima za veliki broj učenika koji nisu položili maturu. Prema snimcima sa svečanosti, dio publike njene riječi dočekao je glasnim aplauzom i odobravanjem.

Školska uprava u Šverinu potvrdila je da je ove godine u Gimnaziji Robert Štok zabilježen povećan broj učenika koji nisu položili maturu i saopštila da se uzroci trenutno detaljno analiziraju.

Istovremeno su ocijenili da je govor sadržao uvrede i omalovažavanje i naveli da je takav nastup, prema njihovoj procjeni, vjerovatno povezan sa tim što ni sama učenica nije položila maturu.

Nadležni su odbacili i njene tvrdnje o čestim promenama nastavnika u ključnim predmetima. Prema zvaničnom saopštenju, tokom poslednje dvije godine nije bilo promjena nastavnika iz matematike, njemačkog jezika i istorije, dok su izostanci zbog bolesti nadoknađivani organizacionim i kadrovskim rešenjima kako bi se nastava redovno održavala.

U saopštenju je navedeno i da je drugi maturant na oproštajnoj svečanosti pohvalio nastavnike i uspjehe svoje generacije. Rezultati ove generacije značajno odstupaju od uobičajenih podataka.

U saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija poslednjih godina maturu u prosjeku ne položi oko četiri odsto učenika, što je približno i nemačkom nacionalnom proseku.

Ako se objavljeni podaci potvrde, stopa neuspjeha u Gimnaziji Robert Štok ove godine bila bi više od osam puta veća od uobičajenog prosjeka, zbog čega će nadležni organi sprovesti detaljnu analizu mogućih uzroka.