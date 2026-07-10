Najmanje 12 osoba poginulo je u razornom šumskom požaru koji je zahvatio Andaluziju na jugu Španije.

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Najmanje 12 ljudi poginulo je u požaru u Španiji, što su lokalni mediji opisali kao "najrazorniji požar do sada" koji je pogodio Andaluziju. Vlada je dodala da je oko 1.000 ljudi evakuisano iz predostrožnosti.

"Broj žrtava u razornom šumskom požaru koji je izbio u opštini Los Galjardos u Almeriji porastao je na 12, nakon što je rano jutros potvrđena smrt još šest osoba", saopštila je regionalna vlada Andaluzije, prenosi El Pais.

Un devastador incendio forestal en Los Gallardos, Almería, España, dejó al menos 12 personas fallecidas y obligó a evacuar a habitantes de varias zonas.



El fuego avanzó con rapidez y alcanzó viviendas cercanas, mientras equipos de emergencia continúan las labores de combate y… — Azucena Uresti (@azucenau)July 10, 2026

Neke od žrtava pronađene su mrtve u vozilima zahvaćenim plamenom u jednom zaseoku u susjednoj opštini Bedar, kako je saopštila Andaluzijska služba za hitne slučajeve. Izvori iz vladine delegacije rekli su da je broj žrtava požara koji je izbio u četvrtak samo privremen.

Nekoliko svjedoka je popodne obavijestilo službe za hitne slučajeve da je dalekovod pao u blizini autoputa N-340, što je izazvalo požar, koji se brzo proširio kroz obližnje šumovito područje.

Trenutno, navodi El Pais, oko 150 ljudi i četiri vatrogasna vozila rade na požaru, zajedno sa Medicinskom jedinicom za šumske požare, Komandnim timom za šumske požare i jedinicom Mreže za vanredne situacije regionalne vlade Andaluzije.

Andaluzijski ministar za predsjedništvo, zdravstvo i vanredne situacije Antonio Sanz izjavio je da je ovo “najrazorniji požar do sada” u regionu i opisao je situaciju kao “neviđenu tragediju”.

Predsjednik regionalne vlade Andaluzije Huan Manuel Moreno rekao je u objavi na društvenim mrežama da je "slomljenog srca i razoren zbog strašnih vijesti".

Premijer Španije Pedro Sančez rekao je da je “duboko potresen” zbog posledica požara i izrazio saučešće porodicama šestoro poginulih.