Zbog izuzetne moći zapažanja i fokusa, izraelska vojska regrutuje osobe sa autizmom u elitnu Jedinicu 9900. Ovi vojnici analiziraju satelitske snimke i predstavljaju prave "oči nacije".

Izvor: AHMAD GHARABLI / AFP / Profimedia

Izuzetno izoštrena čula i opsednutost detaljima mogu otežati osobama sa autizmom da se uklope u svakodnevne društvene situacije, ali ih upravo to čini izuzetnim kandidatima za izraelsku vojsku, piše Concordia.

Jedinica 9900 "Ro'im Rahok" (što na hebrejskom znači Gledati dalje) stekla je slavu zbog svoje inkluzivnosti, ali i zbog svojevrsnih "supermoći" njenih vojnika. Od uočavanja najsitnijih promena u pejzažu do identifikovanja sumnjivih područja, ove osobe sa autizmom ostavile su značajan trag u očuvanju bezbijednosti svoje zemlje.

Rešavanje problema

Okružen neprijateljski nastrojenim susedima, Izrael neprestano nadzire svoje granice kako bi uočio kretanje ili bilo kakvu sumnjivu aktivnost. Iako posjeduju opsežan sistem vazdušnog izviđanja i satelitskih snimaka, potrebna je ekstremna koncentracija i upornost da bi se neprestano pregledale stotine fotografija i precizno procijenilo stanje na terenu.

Međutim, za nekoga ko je na spektru autizma, ko ima prirodnu sklonost ka fokusiranju na detalje i ko izdaleka može da uoči anomalije, ovo je savršen zadatak.

Pronalaženje smisla u gubitku

Ideja za projekat "Ro'im Rahok" nastala je nakon sastanka 2011. godine, kada je grupa bivših agenata tješila roditelje koji su izgubili sina u borbi. Jedan od njih je spomenuo da ima sinove sa autizmom i da brine za njihovu budućnost, uprkos njihovoj nekonvencionalnoj i visokoj inteligenciji.

Tada su shvatili: šta ako bi postojala mogućnost da se ovi mladi ljudi uključe u Izraelske odbrambene snage (IDF)? Pored toga što bi to bio značajan korak ka inkluziji u društvo, predstavljalo bi i neprocjenjivu priliku da se iskoriste njihove rijetke sposobnosti opažanja i fokusiranja.

Sprovođenje plana u djelo

"Osobe na spektru autizma imaju posebne vizuelne sposobnosti, a naučna istraživanja već pokazuju da oni svijet vide drugačije", primijetila je bivša zvaničnica u sektoru bezbijednosti i buduća suosnivačica programa "Ro'im Rahok", Tali Vardi.

Tim je predložio ovu ideju Akademskom koledžu Ono u blizini Tel Aviva, obratio se zajednici, i tako je 2013. godine pokrenut eksperimentalni program izraelske vojske pod nazivom Jedinica 9900.

Korpus sa "supermoćima"

Autizam je razvojni poremećaj koji može uticati na socijalne vještine i obuhvata oštećenja govora i komunikacije. Sa rastućom sviješću o različitim oblicima koje autizam može poprimiti duž spektra, broj dijagnostikovanih slučajeva raste širom svijeta. Zapravo, samo u Izraelu, između 2004. i 2011. godine, broj osoba sa autizmom porastao je pet puta, uz oko 1.000 novih slučajeva godišnje.

Stručnjaci za neurodiverzitet odavno razumiju da inteligencija ima različite oblike i da mozak osoba sa autizmom funkcioniše na drugačiji način. Kao rezultat toga, oni mogu da sagledavaju situacije i okolinu iz jedinstvenog ugla.

Obrada naizgled neobradivog

Ono po čemu se "Ro'im Rahok" izdvaja jeste to što prepoznaje te specifičnosti i raspoređuje pojedince na pozicije koje im najviše odgovaraju.

Strateg Edvard Lutvak objasnio je ovaj fenomen u svom radu Kako je IDF iskoristio autizam kao oružje:

"Ključni izazov naše ere jeste sve veći jaz između tehničkih kapaciteta za prikupljanje podataka i ljudske sposobnosti da se oni obrade u smisleno znanje. Ovi vojnici mogu da se fokusiraju na jedan predmet relativno dugo, kao i da obavljaju zadatke koji se ponavljaju i zahtijevaju pregled velikih količina informacija uz vrlo sitna odstupanja; to je zadatak koji bi druge ljude veoma brzo iscrpio."

Na obostranu korist

Situacija u Diviziji za vizuelne obavještajne podatke IDF-a je stoga obostrano korisna.

Pojedinci dobijaju priliku da učestvuju u ključnom aspektu izraelskog društva koji bi im inače bio nedostupan. Sa druge strane, za vojsku je to prilika da iskoristi jedinstvene vještine koje često dolaze sa autizmom: izvanredan kapacitet za vizuelno razmišljanje i posvećenost detaljima, koji su idealni za visoko specijalizovane zadatke vazdušne analize.

Kako je naveo narednik Neta Gefen, koji i sam ima autizam: "Velika je čast, ali i velika odgovornost raditi ovaj posao."

Sizifov posao

Zamislite da dobijate zadatak da osam sati dnevno pregledate stotine gotovo identičnih snimaka graničnog prelaza iz različitih uglova, tragajući za sumnjivim predmetima ili pokretima, da li biste to mogli?

Ipak, za nekoga sa sposobnošću hiperfokusiranja, ovo može biti upravo onaj izazov koji su oduvijek tražili. Mnogi se toliko udube u zadatak da ih na kraju radnog dana komandiri moraju podsjećati da je vrijeme da idu kući. Budući da podatke mogu da pregledaju i dešifruju sa izuzetnom brzinom i tačnošću – osujećujući opasne planove i usmjeravajući operacije, Jedinica 9900 je s razlogom dobila nadimak "Oči nacije".

Samo lijep gest ili dokazan uspjeh?

Program je fokusiran na inkluziju, ali je prvenstveno strogo orijentisan na rezultate.

Konstantna analiza koju pružaju grupe kao što je Jedinica 9900 omogućava Izraelu da isplanira i izvede precizne napade na vojne mete. Kroz brzu sintezu podataka, vojska je bolje opremljena za procjenu svih opcija.

Rezultati ovog programa bili su vidljivi gotovo odmah. Prije operacije Zaštitna ivica u Gazi 2014. godine, vojnici sa autizmom su dobili zadatak da uporede hiljade fotografija iz vazduha kako bi otkrili znake potencijalnih terorističkih aktivnosti. Komandiri su očekivali da će taj posao trajati duže od godinu i po dana; međutim, završen je za samo tri mjeseca.

Njihove neprocjenjive veštine analize fotografija iz vazduha, proučavanje satelitskih snimaka i video-materijala sa dronova pokazali su se kao presudni faktor i u najnovijim sukobima, gdje je cilj uvijek isti: maksimalan učinak sa minimalnim brojem žrtava.

Novi nivo obavještajne bezbijednosti

Od nekadašnje borbe da pronađu svoje mjesto u društvu, osobe sa autizmom u Izraelu sada imaju snažnu zajednicu, svrhu i sigurnu budućnost.

"Ovi vojnici posjeduju izvanredno vizuelno pamćenje", ističe major Jicak, komandir Optotronske čete. "Nevjerovatno je vidjeti taj napredak... Na intervju dođu stidljivi, jedva razumijevajući žice i alate ispred sebe. Danas, rade potpuno ravnopravno sa svojim vršnjacima."

Ovaj uspješan vojni model doveo je do toga da ove mlade ljude danas često vrbuju velike tehnološke kompanije koje prepoznaju potencijal ove ranije neiskorišćene društvene grupe.