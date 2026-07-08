Leandro Andres Bertaco, instruktor letenja, poginuo je nakon što je iskočio iz aviona tokom leta, ostavljajući studentkinju da sama prizemlji avion.

Izvor: Instagram printscreen

Instruktor letenja iskočio je iz vrata aviona koji je bio u letu i poginuo, ostavivši studentkinju koju je obučavao da sama prizemlji letjelicu.

Instruktor letenja Leandro Andres Bertaco (42) pronađen je mrtav nakon incidenta koji se dogodio u subotu u Toledu, u centralnoj Argentini, navodi se u saopštenju argentinskog javnog tužilaštva objavljenom u utorak.

Bertaco se nalazio u avionu Cessna 150 zajedno sa 22-godišnjom studentkinjom po imenu Rosario, prenijela je CNN-ova partnerska televizija TN.

Prema njenim riječima, Bertaco joj je rekao: "Znaš šta treba da uradiš, nastavi dalje", zatim je skinuo slušalice i otkopčao sigurnosni pojas, otvorio vrata i iskočio iz aviona, piše CNN.

Eduardo Alvarez, direktor škole letenja u kojoj je Bertaco radio, izjavio je za TN da nije bilo nikakvih naznaka da pilot planira da izvrši samoubistvo.

Ranije tog dana Bertaco je obavio još jedan let sa drugim učenikom, rekao je Alvarez.

"Donio je ovu tragičnu odluku u avionu, dok je pored njega bila još jedna osoba", rekao je. "Nemoguće je to shvatiti ili objasniti, ali ljudski um je veoma složen."

Alvarez je opisao Bertaca kao „divnog čovjeka sa prelijepim osmjehom“.

"Svi smo zatečeni ovim što se dogodilo", dodao je.

Alvarez je objasnio da je otvaranje vrata aviona tokom leta izuzetno teško i uporedio ga sa pokušajem otvaranja vrata automobila koji se kreće brzinom od 200 kilometara na čas.

Studentkinja Rosario uspjela je da bezbjedno prizemlji avion, iako je, kako je rekao, bila u "potpunom šoku". Avion nije pretrpio nikakva oštećenja.

Bertaco je bio veoma iskusan pilot i radio je kao instruktor letenja i u susjednom Čileu, prenosi TN.

Tužilaštvo će sada istražiti sve okolnosti incidenta koji je doveo do njegove smrti.

(MONDO)