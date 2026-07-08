Njemačka razmatra jednu od najvećih reformi penzijskog sistema u poslednjih nekoliko decenija, koja bi mogla da ukine pravo na porodičnu penziju. Prema procjenama stručnjaka, pojedine udovice i udovci mogli bi zbog novih pravila da ostanu bez čak 720 eura mjesečno.

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U Njemačkoj se priprema jedna od najradikalnijih reformi penzijskog sistema u poslednjih nekoliko decenija, koja bi mogla iz korjena da promijeni finansijski položaj stotina hiljada udovica i udovaca.

Stručna komisija za reformu penzijskog sistema predlaže potpuno ukidanje tradicionalne porodične penzije nakon smrti supružnika i uvođenje novog modela obavezne podele penzijskih prava između bračnih partnera (Rentensplitting).

Prema prvim procjenama, ova promjena bi pojedinim preživjelim supružnicima mogla da smanji mjesečna primanja i do 720 eura, što bi tokom dvadeset godina primanja penzije moglo da znači ukupan gubitak veći od 170.000 eura.

Novi sistem predviđa da se penzijski bodovi koje su supružnici stekli tokom trajanja braka dijele na jednake djelove. Na taj način svaki bračni partner imao bi sopstvenu, samostalnu penziju, bez obzira na to ko je tokom radnog vijeka zarađivao više i uplaćivao veće doprinose.

Međutim, ključna razlika u odnosu na sadašnji sistem jeste to što u slučaju smrti jednog od supružnika više ne bi postojalo automatsko pravo na porodičnu penziju, koja danas mnogima predstavlja osnov finansijske sigurnosti u starosti.

Kako bi izgledala razlika u primanjima

Prema važećim njemačkim propisima, udovice i udovci, pored svoje penzije, imaju pravo da primaju i 55 odsto penzije preminulog supružnika.

Stručnjaci to objašnjavaju jednostavnim primjerom. Ako je preminuli suprug primao penziju od 2.400 eura, a supruga 800 eura, ona danas nakon njegove smrti ukupno dobija 2.120 evra - odnosno 800 eura svoje penzije i 1.320 evra porodične penzije.

Po predloženom modelu, nakon podele penzijskih bodova primala bi isključivo svoju preračunatu penziju od 1.400 eura. To znači da bi svakog mjeseca bila u minusu čak 720 eura.

Žene bi bile najviše pogođene

Analitičari upozoravaju da bi ovakav model bio najpravedniji samo za bračne parove koji su tokom radnog vijeka imali slične zarade i približno jednake uplate doprinosa.

Najveći gubitnici reforme bile bi osobe koje su godinama radile skraćeno radno vrijeme ili su bile van tržišta rada zbog podizanja djece ili brige o članovima porodice. U toj grupi, prema statistici, najviše je žena.

Iako konačna odluka o ukidanju porodične penzije još nije donijeta, u njemačkim političkim krugovima već se vode ozbiljne rasprave o ovom osjetljivom pitanju.

Političari pokušavaju da umire javnost najavama da će sadašnji penzioneri, kao i parovi koji su već u braku, biti zakonski zaštićeni. Međutim, još nije poznato na koji način bi ta prelazna zaštita bila sprovedena u praksi.

Zbog burnih reakcija javnosti, pojedini stručnjaci već predlažu kompromisna rešenja prema kojima bi pravo na porodičnu penziju bilo zadržano makar za osobe koje mogu da dokažu da su prekidale radni staž zbog podizanja djece ili brige o članovima porodice.

Komisija za reformu penzijskog sistema trebalo bi da svoje konačne preporuke predstavi tokom 2026. godine, nakon čega će njemačka vlada donijeti konačnu odluku o sudbini ovog prava iz penzijskog osiguranja.

(Dnevno.hr/Mondo)