Donald Tramp najavio ukidanje sankcija Turskoj što je zaprepastilo i Erdogana i NATO na samitu u Turskoj.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je ukidanje sankcija Turskoj i trebalo bi uskoro da donese zvaničnu odluku o prodaji ratnih aviona F-35 Turskoj ako se ona odrekne ruskog PVO sistema S-400, piše "Rojters". Tramp se sastao sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u Ankari tokom prvog dana NATO samita u prijestonici Turske.

"Ukinućemo sankcije. Što se tiče aviona F-35, to je odluka koju ćemo tek donijeti", izjavio je Tramp.

WATCH: The moment Turkish President Erdogan heard Trump was going to lift the CAATSA sanctions on Türkiye.pic.twitter.com/67dHeFFfk5 — Clash Report (@clashreport)July 7, 2026

Zašto je Tramp uveo sankcije Turskoj?

Ova najava Trampa označava veliki preokret u odnosu Sjedinjenih Država i Turske. Sjedinjene Države su 2020. godine uvele sankcije Turskoj zbog kupovine ruskog protivvazdušnog sistema (PVO) S-400.

Tramp je tada, u svom prvom mandatu, uveo sankcije Turskoj zbog toga što je Turska kupila ruski PVO sistem S-400, a Sjedinjene Države su se plašile da će Turska preko tog sistema moći da otkrije kako da projektili sa tog sistema obore ratne avione pete generacije poput F-35. Sada se situacija promijenila i Tramp bi dozvolio Turskoj da kupi ove moćne ratne avione, ali pod uslovom da se Turska riješi ruskog PVO sistema - ili da ga uništi ili pokloni nekoj trećoj državi.

Dogovor i dalje nije potpun i zvaničan, nije još uvijek postignut. Tramp je najavio rešavanje ove situacije, ali zasad nema novih informacija o tome.