Američki predsjednik je naznačio moguće ukidanje sankcija Turskoj u zavisnosti od uspjeha sastanka.

"Zadovoljstvo mi je što imam priliku da vas ugostim" rekao je Tramp turskom predsjedniku na samom početku i dodao da bi volio da vidi Tursku članicu NATO-a - kako prestaje da kupuje naftu od Rusije, rekavši da je rat već koštao "milione života".

"Sramotno je to što Rusija i Putin rade. To mora da stane. On poznaje Putina kao što ja poznajem Putina. Rusija je potrošila milijarde dolara, a nije dobila praktično nikakvu teritoriju. Mislim da je vrijeme da se prestane, zaista mislim" rekao je Tramp.

Tramp je potom rekao da će on i Erdogan održati razgovore i da će "napraviti neke odlične trgovinske sporazume za obje zemlje".

"On poznaje Putina kao što ja poznajem Putina“, dodaje, ponavljajući često pominjanu tvrdnju da je rešio nekoliko ratova, ali da je „mislio da će ovaj biti među lakšim za rešavanje“.

Na pitanje novinara da li će Tramp poništiti ono što je nazvao "glupim odlukama" Bajdenove administracije da ne proda Patriot Turskoj, američki predsjednik je odgovorio: "Razgovaraćemo o tome".

"Mislim da će biti uspješan u kupovini stvari koje želi da kupi. Njemu su potrebne određene stvari, a i meni su potrebne određene stvari" kaže Tramp o Erdoganu, misleći na avione F-35 i F-16.

O američkim sankcijama Turskoj

Novinari su pitali Trampa da li će ukinuti sankcije Turskoj, a on je rekao da bi to "moglo da se desi ako sastanak bude dobar".

Podsjetimo, turski izvoz u SAD trenutno je podložan opštoj carinskoj stopi od 15% koju je Trampova administracija primijenila na većinu zemalja.

Tramp: Blizu smo postizanja nekog dogovora u Gazi

Na pitanje da li se Tramp slaže sa Erdoganom po pitanju rata u Gazi, lider SAD je rekao:

"Pa, ne znam njegov stav, ne mogu da pričam o tome" rekao je on i dodao da je imao odličan sastanak sa liderima zemalja Bliskog istoka na Generalnoj skupštini UN ranije ove nedelje.

"Mislim da smo blizu postizanja neke vrste dogovora, ali Hamas mora da vrati taoce" dodao je Tramp.