Šumski požari na jugu Francuske primorali su više od 10.000 ljudi na evakuaciju, dok se zemlja bori sa talasom ekstremnih vrućina koji dodatno otežava gašenje vatre.

Izvor: Geyres Christophe/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Šumski požari primorali su francuske vlasti na evakuaciju hiljada ljudi na jugu, dok se zemlja suočava sa posledicama ranog ljetnjeg toplotnog talasa koji je zahvatio veći dio Evrope.

Više od 10.000 ljudi dobilo je nalog da napusti više od desetak manjih gradova i sela u podnožju francuskih Pirineja, blizu granice sa Španijom.

Požar, koji je izbio kod mjesta Trevijak u blizini Perpinjana, zahvatio je najmanje 4.600 hektara, saopštio je lokalni prefekt Pjer Renjo de la Mot u objavi na platformi X.

"Uslovi se opet pogoršavaju. Borba se nastavlja", upozorio je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez u programu francuske televizije TF1.

Nadležni su upozorili da bi jak vjetar mogao dodatno da rasplamsa požar.

"Približio se kućama na svega 300 metara. Bili smo šokirani brzinom širenja, bilo je zapanjujuće - na granici panike", rekao je za agenciju AFP Patris iz mjesta Trevijak.

Od gledalaca "Tur de Fransa" zatraženo je da ne dolaze na završnicu treće etape biciklističke trke, kako bi se omogućio pristup vozilima hitnih službi tom području.

Treća etapa, duga 195,9 kilometara, počinje u španskom gradu Granoljers, a završava se u mjestu Le Angl, u francuskom departmanu Istočni Pirineji.

Organizatori trke pozvali su navijače i osoblje čije prisustvo nije neophodno da se drže podalje od poslednjih 40 kilometara staze i najavili da će kolona pratećih vozila biti svedena na minimum.

"Požar ovakvih razmjera zahtjeva posebne mjere tokom 'Tura'. Pozivamo javnost da ne dolazi uz samu stazu niti na mjesto cilja", izjavio je direktor trke Kristijan Prudom.

Ursula fon der Lajen, predsjednica Evropske komisije, najavila je da će EU poslati četiri aviona kako bi pomogli u gašenju požara. Požari su pogodili i susjednu Španiju gdje je uništeno više od 2.200 hektara u prirodnom rezervatu Le Gavares.

Katalonske vlasti su saopštile da je požar stabilan i da će biti potpuno ugašen tokom nedelje, prema Rojtersu. U istočnoj provinciji Kasteljon, 500 ljudi je evakuisano pošto je šumski požar ušao u nacionalni park Sijera de Espadan.

Temperature bi ponovo mogle da dostignu 40 stepeni Celzijusa na jugozapadu Francuske ove nedelje, a već su prešle tu granicu u djelovima Portugala i Španije.

"Iako je malo vjerovatno da će ovaj toplotni talas oboriti rekorde kao što je to učinio junski, ipak će biti izuzetan za to doba godine. S obzirom na to da se očekuje da će vrućina potrajati i sledeće nedelje, rizik od daljih šumskih požara ostati povišen", rekao je Met Tejlor, glavni BBC meteorolog.

Tokom rekordnog junskog toplotnog talasa, kada je u nekim oblastima zabilježio temperature od 42 stepena Celzijusa, u Francuskoj je 24. juna zabilježen najtopliji dan otkako se vode podaci.

Najmanje 2.025 dodatnih smrtnih slučajeva zabilježeno je u Francuskoj, 1.222 u Belgiji i oko 480 u Holandiji tokom toplotnog talasa. Klimatske promene podižu temperature širom svijeta – ali posebno u Evropi.

To je kontinent koji se najbrže zagrijeva, dvostruko brže od globalnog prosjeka, prema klimatskoj službi Kopernikus. To uzrokuje jače ljetnje toplotne talase, veći pritisak na vodosnabdijevanje i intenzivnije šumske požare.