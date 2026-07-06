Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je izazvao buru u javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju italijanske premijerke Đorđe Meloni uz natpis "potrebna zabrana prilaska".

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp u nedelju je, uoči ovonedeljnog samita NATO-a u Ankari, ponovo napao italijansku premijerku objavom fotografije sa natpisom "potrebna zabrana prilaska" iznad Đorđe Meloni.

Tramp i Meloni bili su prijateljski nastrojeni sve dok se nije posvađao s njom jer je Italija odbila da pomogne Sjedinjenim Američkim Državama u ratu sa Iranom. Meloni nije komentarisala novi Trampov napad.

"On je prezreni nasilnik"

Karlo Kalenda, lider centrističke opozicione stranke Akcione, stao je u njenu odbranu, nazvavši Trampa "prezrenim nasilnikom". Tramp je ranije izjavio da ga je Meloni "molila" da se fotografiše sa njom na prošlomjesečnom samitu G7.

Ona je odgovorila da je ta priča izmišljena i kritikovala Trampov pristup saveznicima, dok je, kako je rekla, blag prema protivnicima Zapada.

"Besmisleni Trampovi napadi"

Kada je Tramp rekao da Meloni samo želi da popravi odnos s njim kako bi povećala svoj rejting u zemlji, premijerka je uzvratila nazivajući njegove napade "besmislenim".

Dodala je da njeni odnosi s njim nisu pomogli njenom rejtingu i da se njena popularnost njega ne tiče. Tada je dodala da ne namjerava dalje da komentariše spor.