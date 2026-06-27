Nekada bliski politički partneri danas razmjenjuju oštre poruke, a sporovi oko pape, G7 i američkih vojnih baza dodatno produbljuju razdor između Rima i Vašingtona

Izvor: Profimedia/Ansa/Ettore Ferrari

Nekadašnji bliski politički odnos italijanske premijerke Đorđe Meloni i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa posljednjih mjeseci prerastao je u otvoreni sukob, obilježen javnim kritikama, političkim nesuglasicama i međusobnim optužbama.

Simbol njihovog zahladnjelog odnosa postale su i viralne fotomontaže na kojima je Meloni prikazana kako rezerviše odmor za samce, otvara profil na aplikaciji za upoznavanje ili mijenja frizuru, aludirajući na „politički raskid“ sa Trampom.

Još početkom godine Meloni je važila za jednog od najbližih evropskih saveznika američkog predsjednika. Bila je jedini evropski lider u prvim redovima njegove inauguracije u januaru 2025. godine, a u aprilu je, u ime Evropske unije, otputovala u Bijelu kuću kako bi pokušala da ublaži trgovinske tenzije između SAD i EU.

Prve ozbiljne pukotine pojavile su se krajem marta kada je italijansko Ministarstvo odbrane odbilo da američkim vojnim avionima odobri korišćenje NATO baze Sigonela za operacije prema Bliskom istoku bez saglasnosti parlamenta.

Meloni refutes Trump; says she didn’t beg him for a photo:



“They are made up, I'm frankly appalled. I don't know why he behaves this way with his own allies;



However, one thing he must remember: I and Italy never beg."pic.twitter.com/wxAMjkM2SJ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu)June 19, 2026

Dodatne tenzije izazvale su Trampove kritike upućene papi Lavu XIV, koje je Meloni ocijenila „neprihvatljivim“, nakon čega je američki predsjednik javno poručio da ga je italijanska premijerka „šokirala“.

„Mislio sam da ima hrabrosti, ali sam pogriješio. Ona više nije ista osoba, a Italija više nije ista zemlja“, rekao je Tramp.

Kratkotrajno primirje uslijedilo je tokom samita G7 u Francuskoj, gdje su dvoje lidera viđeni u prijateljskom razgovoru. Međutim, novi sukob izbio je nakon što je Tramp izjavio da ga je Meloni „molila“ za zajedničku fotografiju.

„Ona je toliko željela tu sliku sa mnom. Ne bih se slikao sa njom, ali mi je bilo žao“, rekao je Tramp.

Meloni je oštro odgovorila, poručivši da predsjednik SAD širi neistine.

„Ne znam zašto predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ovako postupa sa svojim saveznicima. Ali jednu stvar mora da zapamti – ni ja ni Italija nikada ne molimo“, kazala je italijanska premijerka.

Novi spor uslijedio je nakon izjave generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea da je oko 500 američkih aviona poletjelo iz baza u Italiji u okviru operacije protiv Irana. Rim je to demantovao, navodeći da su odobreni isključivo logistički i tehnički letovi, a ne borbene misije.

Politički analitičari ocjenjuju da je odnos Meloni i Trampa ozbiljno narušen, dok bi prvi test mogućeg popravljanja odnosa mogao uslijediti već početkom narednog mjeseca, kada se očekuje njihov susret na samitu NATO-a u Ankari.