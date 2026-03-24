NATO hitno podigao avione u Poljskoj zbog ruskog napada na Ukrajinu usred noći u kom su stradale najmanje četiri osobe.

Izvor: YouTube/Printscreen/TangoSix

Poljska je rano jutros podigla nekoliko aviona nakon što je ruska vojska izvela napade tokom noći u Ukrajini u kojoj je stradalo najmanje četiri osobe, piše "Newsweek". NATO je hitno reagovao i podigao je dva aviona i avion za rano upozorenje koji je opremljen moćnim senzorima za oktrivanje pretnji iz daljine.

Zbog ovog napada se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je naveo da je Rusija izvela napad dronovima na Zaporožje i Poltavu.

Oštećeno je nekoliko stambenih zgrada. Napadnuto je ukupno 11 regija u Ukrajini.

Recovery efforts are underway in our regions following last night’s massive Russian attack. In Zaporizhzhia and Poltava, ordinary apartment buildings were damaged, and fires broke out. Nearly 40 drones were launched against Shostka in the Sumy region. In Slatyne, in the Kharkiv…pic.twitter.com/BMMZshMS67 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)March 24, 2026

Tokom napada Rusije na Ukrajinu, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je presrelo 25 raketa i 365 dronova. Pogođene su ukupno 22 lokacije.