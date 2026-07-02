Neviđeni toplotni talas u Holandiji odnio je oko 480 života tokom prošle nedelje. Zdravstvene vlasti saopštile su da su žrtve ekstremnih vrućina uglavnom osobe starije od 80 godina.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Lana Stošić/Vreme i radar/Printscreen

Prošlonedeljni toplotni talas uzrokovao je oko 480 dodatnih smrtnih slučajeva u Holandiji, saopštile su danas holandske zdravstvene vlasti.

Dodatni smrtni slučajevi u nedelji od 22. do 28. juna zabilježeni su uglavnom među osobama starijim od 80 godina. Većina ih je zabilježena na jugu i istoku Holandije, gdje su temperature bile najviše. Za vreme toplotnog talasa u Holandiji su oboreni temperaturni rekordi za jun, sa temperaturama i do gotovo 40 stepeni Celzijusa.

Toplotni talas bio je najintenzivniji ikad zabilježen u Evropi

Francuska je ranije izvijestila o najmanje hiljadu dodatnih smrtnih slučajeva za vrijeme toplotnog talasa i upozorila da će stvarni broj vjerovatno biti viši.

Naučnici su istakli da je toplotni talas, koji je počeo 20. juna, bio najintenzivniji ikad zabilježen u Evropi.

(Index/MONDO)