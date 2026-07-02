Neviđeni toplotni talas u Holandiji odnio je oko 480 života tokom prošle nedelje. Zdravstvene vlasti saopštile su da su žrtve ekstremnih vrućina uglavnom osobe starije od 80 godina.
Prošlonedeljni toplotni talas uzrokovao je oko 480 dodatnih smrtnih slučajeva u Holandiji, saopštile su danas holandske zdravstvene vlasti.
Dodatni smrtni slučajevi u nedelji od 22. do 28. juna zabilježeni su uglavnom među osobama starijim od 80 godina. Većina ih je zabilježena na jugu i istoku Holandije, gdje su temperature bile najviše. Za vreme toplotnog talasa u Holandiji su oboreni temperaturni rekordi za jun, sa temperaturama i do gotovo 40 stepeni Celzijusa.
Toplotni talas bio je najintenzivniji ikad zabilježen u Evropi
Francuska je ranije izvijestila o najmanje hiljadu dodatnih smrtnih slučajeva za vrijeme toplotnog talasa i upozorila da će stvarni broj vjerovatno biti viši.
Naučnici su istakli da je toplotni talas, koji je počeo 20. juna, bio najintenzivniji ikad zabilježen u Evropi.
(Index/MONDO)