Francuska je zabilježila najtopliji dan od početka mjerenja 1947. godine, sa temperaturom od čak 44,3 stepena Celzijusa, dok je u prethodnih nekoliko dana život izgubilo 40 ljudi koji su se kupali na neobezbjeđenim mjestima.

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Francuska je zabilježila najtopliji dan od početka mjerenja 1947. godine, dok je u proteklih nekoliko dana potvrđena smrt 40 osoba koje su se utopile kupajući se na neobezbjeđenim mjestima.

"Suočavamo se sa tragičnim talasom utapanja. Prema poslednjim podacima koje smo dobili, od 18. juna stradalo je 40 ljudi. Većina žrtava su mladi“, rekao je francuski premijer Sebastijen Lekorni.

Lekorni je sazvao krizni sastanak sa ministrima zbog izuzetno snažnog toplotnog talasa koji je pogodio zemlju. U pojedinim djelovima zapadne Francuske temperatura je premašila 40 stepeni Celzijusa.

"Prolazimo kroz epizodu izuzetnog intenziteta. Svakog dana i svake noći obaraju se lokalni i nacionalni temperaturni rekordi“, rekao je on.

Francuska meteorološka služba Meteo Frans saopštila je da je utorak bio najtopliji dan od početka mjerenja 1947. godine.

"Temperatura je dostigla čak 44,3 stepena u Pisosu, u departmanu Land. Mnogi gradovi zabilježili su rekordne vrijednosti bez obzira na doba godine, uključujući Bordo, gdje je izmjereno 42,1 stepen“, navela je služba.

Meteorolozi su izdali crveni alarm za 54 departmana, upozoravajući na „zagušljivu i iscrpljujuću“ vrućinu koja je zahvatila gotovo polovinu zemlje. Noći su takođe bile najtoplije od kada se vodi evidencija.

Zbog ekstremnih temperatura Ajfelov toranj zatvoren je u utorak već u 16 časova, više od osam sati ranije nego inače, a očekuje se da će isto biti i narednog dana.

Luvr je saopštio da će od srijede do subote raditi dva sata kraće.

"Iako su pojedini djelovi istorijske zgrade prirodno otporni, muzej ostaje ranjiv i nije dovoljno prilagođen klimatskim promjenama. Najveće zagrijavanje dešava se pred kraj dana, a dodatno ga pojačava veliki broj posjetilaca“, navela je uprava muzeja.

Prema podacima Meteo Fransa, nacionalni indeks toplote dostigao je rekordnih 29,8 stepeni, čime je premašen prethodni rekord od 29,4 stepena iz avgusta 2003. i jula 2019. godine.

Vlasti u regionu Pariza pozvale su građane da, kada god je moguće, rade od kuće i izbjegavaju putovanja željeznicom, upozoravajući da željeznička infrastruktura teško podnosi temperature iznad 50 stepeni.

U jugozapadnoj Francuskoj jedan reaktor nuklearne elektrane Golfeš privremeno je isključen nakon što je utvrđeno da je temperatura vode iz obližnje rijeke, koja služi za hlađenje, premašila bezbjednu granicu od 28 stepeni.

Toplotni talas, zbog kojeg je u ponedeljak zatvoreno oko 1.350 škola i za koji se sumnja da je povezan sa smrću dvoje male djece ostavljene u porodičnom automobilu, potrajaće do kraja sedmice.

Meteorolozi upozoravaju da se očekuju novi temperaturni rekordi, od kojih bi pojedini mogli da nadmaše sve dosadašnje vrijednosti, bez obzira na doba godine.

Klimatološkinja sa Imperijal koledža u Londonu Kler Barns objasnila je da je uzrok ekstremnih temperatura velika masa vrelog vazduha koja se kreće iznad Evrope.

"Ona povlači topao vazduh iz sjeverne Afrike, iz Sahare, zbog čega imamo ovako intenzivne vrućine. Kreće se veoma sporo, pa gotovo da nema vjetra koji bi donio olakšanje“, rekla je Barns.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš upozorio je da svijet mora ozbiljnije da se posveti borbi protiv klimatskih promena.

"London ne samo da zove, već gori od vrućine", rekao je Gutereš tokom obraćanja na Londonskoj nedelji klimatske akcije.

Toplotni talas pogodio je i druge evropske zemlje. U Italiji je crveni meteo-alarm proglašen u 15 gradova, uključujući Rim i Milano, dok su povećana potrošnja električne energije i korišćenje klima-uređaja izazvali nestanke struje u Milanu i Torinu. U Njemačkoj je tokom vikenda zabilježen porast broja nesreća na kupalištima, u kojima je poginulo pet osoba.

Španija je takođe pod udarom ekstremnih temperatura. Gotovo cijela zemlja nalazi se pod upozorenjima zbog vrućine, a u pojedinim djelovima Andaluzije, Baskije i Kantabrije na snazi je najviši stepen upozorenja zbog „izuzetne opasnosti“. Na više od 100 meteoroloških stanica izmjereno je najmanje 40 stepeni Celzijusa, dok se u provinciji Almerija temperatura tri uzastopne noći nije spuštala ispod 30 stepeni.

(The Guardian/Mondo)