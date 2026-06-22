Nakon ostavke britanskog premijera Kira Starmera, ukrajinski predsednik Zelenski zahvalio mu se na podršci, dok Kremlj ne očekuje promjene u već hladnim odnosima sa Londonom.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je britanskom premijeru u odlasku Kiru Starmeru na podršci pruženoj Kijevu, dok je Kremlj izjavio da ne očekuje nikakve promene u rusko-britanskim odnosima, koji su odranije na niskom nivou.

"Kire, hvala ti na svoj našoj saradnji, na tvojoj podršci i zajedničkim odlukama koje su pomogle u jačanju naše Evrope i zaštiti života", rekao je predsjednik Zelenski.

Bernam favorit za naslednika

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je, govoreći na svojoj dnevnoj konferenciji za novinare kojoj je prisustvovao i novinar AFP-a, rekao da postoji "mala šansa" da će "bilo ko na trenutnoj britanskoj političkoj sceni" zauzeti "stav koji bi bio drugačiji od stava sadašnjeg premijera u vezi sa našim bilateralnim odnosima".

Kir Starmer podneo je u ponedeljak ostavku na dužnost britanskog premijera i predsjednika Laburističke partije. Kir Starmer je najavio da će nominacije za njegovog naslednika biti otvorene 9. jula. Njegov rival Endi Bernam je jasan favorit.

Britanski list Obzerver izvijestio je tokom vikenda da se očekuje da će Starmer podnijeti ostavku u ponedeljak i da je odredio vremenski okvir svog odlaska, iako je vladin izvor rekao da je premijer i dalje usredsređen na nastavak vođenja države.

Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima samo raste, naglo se povećala u petak kada je vodeći stranački rival Endi Bernam osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućava da pokrene formalni postupak preuzimanja stranke.