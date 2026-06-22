Britanski premijer Kir Starmer podnio je ostavku na mjesto predsjednika Vlade i lidera Laburističke partije. Odluku je saopštio ispred Dauning strita, a novi lider biće izabran do septembra.

Izvor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Premijer Velike Britanije Kir Starmer je upravo izjavio da podnosi ostavku na mjesto premijera i povlači se sa čela stranke u svom vanrednom obraćanju javnosti ispred Dauning Strita u Londonu.

Starmer kaže da podnosi ostavku na mjesto lidera Laburističke partije i da je o svojoj odluci obavijestio kralja Čarlsa III.

Starmer kaže da je zatražio od Nacionalnog izvršnog komiteta laburista da utvrdi raspored za takmičenje za lidera laburista, a nominacije se otvaraju 9. jula.

On kaže da će ovo osigurati da će do povratka parlamenta u septembru biti novi lider laburista.

(Sky news/BBC/MONDO)